Welbekende Colgate-smile moet dagelijks optimisme stimuleren

Het bekende mondhygiënemerk wil het dagelijkse optimisme stimuleren voor een betere wereld en lanceert nu de nieuwe social campagne, Courageous Smile: „Onze lach is onze kracht.”

Wie kent ‘m niet. De opmerking onder je Insta-post waarop je inderdaad héél groot/breed/royaal lacht: joh, wat een Colgate-smile!

Associatie

Zo’n grote lach wordt vaak meteen geassocieerd met het mondhygiënemerk. „Colgate is groot met die glimlach geworden”, licht merkenexpert Paul Moers toe. „Ze hebben meteen de claim erop gelegd en dat verder uitgebouwd.” Door onder meer hele consistent reclames te maken van mensen met de mooiste lachen. „De consument gaat dat dan automatisch met het merk associëren, dat is heel knap gedaan.”

Hij noemt Volvo als een ander voorbeeld. „Zij hebben als eerste de claim gelegd op veiligste auto, en zo staat het nog altijd bekend.” Of Apple met design en technologie, „en denk je aan roos, dan denk je al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw aan Head& Shoulders, bijna bizar hoe dat werkt in het consumentenhoofd.”

‘Onze lach is onze kracht’

Colgate gaat nu nog een stap verder. Het merk, waar een glimlach geïntegreerd is in het logo, wil het dagelijkse optimisme stimuleren voor een betere wereld en lanceert de nieuwe social campagne, Courageous Smile. Het merk stelt dat 2020 het jaar is waarin de Colgate-glimlach nóg belangrijker wordt in de communicatie en wil laten zien hoe de glimlach een kracht is om „vooroordelen en tegenspoed in de wereld te bestrijden en daarbij aantonen hoe iemand de held van het eigen leven kan worden.” En dat doen ze niet alleen. De krachten zijn gebundeld met de Optimistenbond, de Nederlandse tak van de internationale vereniging ‘Optimists without Borders’.

Optimist Ruud

Ruud van Middelaar is medeoprichter en hij (h)erkent het belang van de (glim)lach. „Optimisme is een werkwoord. Als je het even niet meer zo ziet zitten, is de eerste stap om een glimlach op je gezicht te toveren, zodat je weer een beetje optimisme kunt voelen. En het helpt natuurlijk als je tanden mooi schoon zijn”, lacht de optimist, „ook voor een ander.”

Wereldwijd heeft de bond 100.000 leden, Nederland telt er nu 30. Nog niet veel nee, maar iedereen is welkom, nodigt hij uit. „In iedereen schuilt een optimist. Wij zeggen: de tijd voor het optimisme is nu. We zitten in zware tijden en het is nu heel slim om het optimisme te gebruiken voor wat meer geluk in je leven.”

Warme trui

Hoe je dat dan doet, vooral op zo’n regenachtige grauwe dag als vandaag? Hij zelf gaat dan voor het raam zitten met een kop thee om te kijken naar de regen. „En waarderen wat je hebt. Die regen is heel goed na alle droogte, het gras groeit er weer van. En als ik het koud heb, trek ik een trui aan, en ben ik blij dat ik zo’n warme trui heb.”

Een optimist in optima forma en ook een lachebek, klinkt het door de telefoon heen. Betekent trouwens niet dat hij altijd maar vrolijk is, „Maar ik heb geleerd om bewust een glimlach op te zetten, het nodigt anderen uit om hetzelfde te doen. Een optimistische wereld begint bij je eigen lach.”

