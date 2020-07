Vader die school van z’n zoon ramde ook niet welkom op nieuwe school

De man die donderdagavond met zijn auto de school van zijn zoon ramde, is niet welkom op de nieuwe school van de jongen.

De moeder van de jongen uit groep 7 heeft in overleg met de schoolleiding besloten dat haar zoon op een andere school naar groep 8 gaat, meldt het Noord-Hollands Dagblad. Ze is bang dat de daad van zijn vader haar kind op zijn huidige school, ’t Palet in Grootebroek, zou worden nagedragen, verklaart voorzitter Jan van Berkum van Stichting Trigoon, waar de speciale basisschool onder valt.

In overleg met de moeder wordt binnen de stichting een oplossing gezocht voor de jongen. Maar ook dan zal de 55-jarige vader de toegang tot de school worden ontzegd. Het contact met de moeder blijft wel, de vader zit nog steeds vast.

Eindmusical

De man reed vorige week de school in, tijdens de eindmusical. Hij belandde met zijn Renault Clio in de gang van de school. Op het moment van zijn actie waren er leerlingen en ouders in de school aanwezig voor een eindfeest. Zij waren op dat moment niet in de gang, maar twee of drie minuten ervoor wel. ,„Dit had slecht kunnen aflopen’’, zei een woordvoerder van de politie daarna.

De vader wist overigens niet dat er een musical bezig was, liet Van Berkum weten, op basis van informatie van de moeder van de leerling. Na overleg is afgelopen vrijdagmiddag besloten om de jongen van school te halen. „Het is niet de bedoeling dat hij straks het zwarte schaap van de klas wordt.’’

Boos

Het ‘waarom’ achter de daad van de ‘schoolrammer’, zat ‘m in de groepsindeling voor volgend schooljaar. De zoon van de Grootebroeker zat net als zijn beste vriend in groep zeven. De school had besloten dat de jongens het laatste jaar niet langer bij elkaar in de klas zouden zitten en daar waren beide ouders het niet mee eens, lieten ze tijdens een gesprek met de school weten. Na een tweede gesprek met de moeder leek er meer begrip te zijn ontstaan, maar toch besloot de vader twee dagen later verhaal te halen door met zijn auto de school te rammen.

