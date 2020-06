Xbox Series X is ijzersterk: dit weten we over de nieuwe Microsoft-console

Dit najaar gaat de console-oorlog losbarsten. Microsoft komt met de Xbox Series X en Sony met de PlayStation 5. Eerder las je al wat je kunt verwachten van de PS5. Maar wat heeft de Microsoft te bieden?

De Xbox Series X moet het paradepaardje van Microsoft worden. Terwijl Sony alle games voor de PlayStation 5 heeft gepresenteerd, blijft het rond Xbox aardig stil. Langzaam maar zeker komt er echter steeds meer naar buiten. Vijf feiten (en geruchten) over de nieuwe Microsoft-console.

1. Xbox Series X heeft betere specificaties dan de PS5

De technische specificaties van de Xbox Series X zijn al bekend en dat belooft veel goeds. Over het algemeen lijkt de console van Microsoft net wat krachtiger te zijn dan de PlayStation 5. De CPU (processor) van de Series X heeft een frequentie tot 3.8 GHz, tegenover de 3.5 Ghz van de PS5. Ook heeft de console meer terraflops dan haar Japanse concurrent. 12 versus 10,3. Hoe meer terraflops, des te sneller de computer de beelden verwerkt.

Het enige waar Microsoft op lijkt te verliezen, is het geheugen. Sony komt met een speciaal gemaakte SSD-harde schijf, waardoor laadtijden flink lager zijn. De snelheid van de PlayStation 5 is 5.5 GB/s en die van Xbox 2,4 GB/s. Wel is het geheugen uit te breiden, in tegenstelling tot dat van de PS5.

2. Games

Het belangrijkste van een console is natuurlijk welke games er op het platform beschikbaar zijn. Er is al nieuws over een aantal exclusieve titels die op de console verschijnen. PlayStation heeft haar games al laten zien en Xbox gaat dat vermoedelijk deze maand doen. Zo komt er een Halo Infinite en een Hellblade 2 sowieso exclusief naar de Xbox. Ook is de game Scorn al bevestigd. Daarnaast gaan er geruchten over een nieuwe Fable en een Forza Motorsport.

3. Xbox Series S

Xbox komt ook met een goedkopere console, die dezelfde games kan afspelen dan de Xbox Series X. De naam van de goedkopere versie zou Series S zijn. Wel zullen de kenmerken minder zijn dan die van de Series X. Hoe deze precies verschillen is nog niet bekend.

4. De prijs

De grote vraag is natuurlijk hoe duur de twee verschillende versies van de spelcomputer zullen zijn. Hoewel Microsoft nog geen prijs voor de nieuwe Xbox heeft bekendgemaakt, is de prijs wel gelekt. Volgens een insider zou deze 400 euro zijn. Als dat voor de Series X is, dan lijkt het vlaggenschip goedkoper te worden dan dat van Sony.

5. Lancering

Het is al bekend dat de Xbox Series X in de laatste maanden van 2020 wordt gelanceerd. Een precieze datum is nog niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk wordt het ergens in november. Alle voorgangers van de console zijn ook in die maand uitgekomen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.