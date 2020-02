Ga aan de slag met nieuwe trends voor in de tuin

Kijk jij ook al uit naar de zomer? Zon, zee, strand en die heerlijke avonden op het terras? Hoewel storm Dennis nog maar net uitgeraasd is, komen de warme jaargetijden er ook weer aan!

Heb jij nog wensen voor in je tuin? Natuurlijk is het dan leuk om wat tuininspiratie op te doen. Hier word je een handje geholpen door een aantal van dé tuintrends van 2020 op te sommen.

Natural Elements

Houd je van zachte kleuren, authentieke elementen en geloof jij in de woorden less is more? Dan is deze trend wat voor jou. Het mooie is dat je niet een compleet nieuw assortiment hoeft aan te schaffen voor deze warme look. Ga voor een ronde terrasvorm en vermijd zoveel mogelijk strakke hoeken. Om helemaal in dit element te komen kan het een leuk idee zijn om je terras te omgeven met een bamboeschutting. Of denk aan een houten pergola en dek het dak af met klimop. Een goed passend materiaal voor je tuinmeubelen is wicker. Dit heeft die natuurlijke look. Sorteer als de perfecte accessoire een bosje veldbloemen met bijpassende kleuren en klaar is kees.

Tropical Paradise

Deze trend draait om exotische planten en felle kleuren. Alles mag in deze jungle, het is tenslotte jouw jungle. Creëer sfeer, ga voor verschillende prints en materialen. Door voor kleurrijke combinaties te gaan straal je vreugde en leven uit. Zo kun je beginnen door een houten tuinbank te combineren met een hippe hangstoel. Zet er een palmboom bij om er een echt tropisch paradijs van te maken. Kies als kers op de taart wat gave accessoires uit. Sorteer nog wat kleurrijke bloemen en zet ze in een leuke vaas, of ga voor een stijlvolle kandelaar met een handig dienblad. De mogelijkheden zijn groot, wees speels en open-minded, dan kom je een heel eind.

Black & White

De trend die maar blijft terugkomen. Strak, trendy en toch tijdloos. Dankzij deze eigenschappen weet deze stijl al jarenlang een plekje in vele harten te veroveren. Gekenmerkt door concrete vormen en een luxe uitstraling zijn de mogelijkheden waarop je deze stijl kunt aanpakken groot. Vaak zien we als fundering voor het terras grote vierkante tegels. Je kunt ook kiezen voor een verhoogde vlonder om het écht even anders te doen. Geschikte materialen voor deze trend zijn aluminium en hout. De voornaamste kleuren zijn natuurlijk zwart en wit. Vind je alles zwart en wit aan de saaie kant? Geen probleem! Deze kleuren bieden veel onderscheidend vermogen, zo kun je dus altijd wat leuke kleurrijke accessoires toevoegen. Richt de boel in met tuinmeubelen zoals een strakke tuin- of loungeset of zet er een comfortabel ligbed bij. Om je terras af te maken kun je gave vierkante bloempotten met groen neerzetten.

Hoe ga jij je tuin opfrissen deze zomer?

