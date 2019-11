Waarom een escape room als hét nieuwe avondje uit wordt gezien

Nergens anders op de wereld vind je zoveel escape rooms als in Nederland. Waar er in 2013 ‘nog maar’ enkele escape rooms te vinden waren, werden er in het begin van 2019 meer dan 650 in het hele land geteld.

Deze explosieve groei van escape rooms is misschien vreemd wanneer je er nog nooit eentje hebt gespeeld, want waarom laten mensen zich vrijwillig opsluiten? Een van de redenen dat escape rooms zo hip zijn is dat de meeste mensen het leuk vinden om even te ontsnappen aan het dagelijkse leven en in een situatie terecht te komen waar je normaal nooit in terecht zou komen. Hoe vaak ben jij bijvoorbeeld ontsnapt uit een verlaten ziekenhuis of een streng bewaakte gevangenis? Waarom is een escape room ideaal voor een avondje uit?

Ideaal uitje voor diverse groep

Een van de grootste voordelen van het spelen van een escape room is dat het perfect is voor een diverse groep. Natuurlijk is het leuk om met je vrienden of familie zo’n kamerpuzzel op te lossen, maar omdat er zoveel verschillende elementen in een escape room te vinden zijn kan zo’n spel ook goed gespeeld worden door mensen die elkaar minder goed kennen. Dit kunnen bijvoorbeeld collega’s zijn, maar ook mensen die elkaar tijdens een introductiedag of -week van hun studie of werk leren kennen. Sterker nog: het is de ideale manier om te checken wat je aan wie hebt. Een escape room vraagt namelijk om de nodige samenwerking. Zo kom je er precies achter welke sterke kanten iemand heeft, waar je misschien later tijdens werk of een andere activiteit gebruik van kunt maken. Daarom is het spelen van een escape room ideaal als teambuilding-activiteit.

Weersomstandigheden maken niet uit

Wat ook prettig is aan een escape room is dat het niet uitmaakt wat voor een weer het wordt. Heb je bijvoorbeeld een familiedag gepland in het voorjaar of najaar en heb je nog geen idee wat de weersvoorspelling gaat doen? No worries: met een escape room zit je altijd droog. Vrijwel alle escape rooms zijn namelijk binnen. Dat moet ook wel, omdat er een complete kamer moet worden opgebouwd. Omdat meerdere groepen gebruik moeten maken van die rooms moet er een ruimte zijn die niet kan worden aangetast door weersomstandigheden. Er bestaan ook pop-up escape rooms, die eigenlijk overal waar ruimte is kunnen worden opgezet. Dergelijke kamers zijn vrijwel ook altijd binnen. Besluit je in de zomer een escape room te spelen, dan kan het dus zo zijn dat je met zonnig warm weer binnen zit. Dat is de spanning voor velen gelukkig wel waard.

Escape room geeft adrenaline

Een escape room zorgt namelijk voor de nodige spanning bij de deelnemers, helemaal omdat je van tevoren niet weet wat je moet verwachten. Hoe zal de kamer zijn? Zijn er live actors aanwezig? Welke puzzels moet je oplossen? Meestal weet je vooraf alleen een beetje de grote lijnen van een verhaal achter de escape room, zodat je op basis daarvan een goede kamer kunt uitkiezen. Het uitvoeren van het spel is spannend en zorgt voor veel adrenaline. Je lichaam denkt dat het in gevaar is waardoor je je heel geprikkeld kunt voelen. Die spanning zorgt er vaak weer voor dat je heel helder bent en allerlei puzzels op kunt lossen die in de kamer aanwezig zijn. Veel mensen denken dat een escape room standaard eng is, maar er bestaan juist diverse kamers met allerlei thema’s. Op die manier kunnen bij sommige kamers ook kinderen meedoen. Online vind je altijd wel voor welke leeftijd de room geschikt is.

Avondje escape room is meer dan spelen

Tot slot is een avondje (of een middag) een escape room spelen veel meer dan dat. De meeste kamers moet je binnen een uur uitspelen. Heb je het niet gehaald binnen die 60 minuten, dan heb je het spel niet gewonnen. Niet getreurd: bij een groot deel van de escape rooms in Nederland kun je nog even napraten met een hapje en een drankje. Ook zijn er bij sommige kamers andere leuke faciliteiten aanwezig, zoals een arcadehal of een bowlingbaan. Kortom, je kunt tijdens een escape room uitje veel meer doen dan alleen proberen te ontsnappen uit een kamer. Reserveer meteen een tafeltje bij een restaurant en jullie avond is helemaal compleet.

Ook zin om een escape room te doen met een groep vrienden of collega’s? In Nederland vind je honderden escape rooms waar je de uitdaging aan kunt gaan. Ook in het buitenland kun je terecht op vette plekken: we schreven al eens over de vijf beste escape rooms in het buitenland. Hoe tof is om tijdens je weekend weg of citytrip samen een escape room op te lossen?