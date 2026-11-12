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Paternotte: wij hebben de VVD niet overvallen met deal

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte ontkent dat zijn partij en het CDA coalitiegenoot VVD pas kort van tevoren hebben ingelicht over hun deal met PRO en Volt. VVD-leider Dilan Yeşilgöz zei woensdag overvallen te zijn over de steun van haar coalitiegenoten voor het plan van de oppositiepartijen.

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Volgens Joost Eerdmans werd de VVD pas een paar minuten van tevoren op de hoogte gesteld van de deal. „Ongekend”, stelde de JA21-leider. „Als het waar was wat de heer Eerdmans zei, had hij gelijk. Maar het is niet zo”, aldus Paternotte, die juist stelt „heel transparant naar elkaar” te zijn geweest.

Paternotte heeft de VVD naar eigen zeggen „praktisch direct” nadat de deal met PRO en Volt was beklonken geïnformeerd. Dat was volgens hem dinsdag rond 13.00 uur. Rond 14.15 uur werd het nieuws over de afspraak naar buiten gebracht. VVD-fractievoorzitter Rubel Brekelmans knikte instemmend op het antwoord van Paternotte.

ANP

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