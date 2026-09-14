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Olympisch schaatskampioene Leerdam dit seizoen niet in actie

Schaatsster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat heeft de olympisch kampioene op de 1000 meter maandag bekendgemaakt via haar eigen YouTubekanaal. De 27-jarige Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven.

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„Één ding is zeker, jullie zullen mij niet zien schaatsen dit seizoen”, zei Leerdam in de videoboodschap. Het woord ‘pensioen’ klinkt volgens Leerdam te definitief. „Ik heb een obsessie gehad met schaatsen. Het is een groot deel van wie ik ben. Het zou niet goed voelen om die deur volledig dicht te doen.”

In de 12 minuten durende eerste video op haar eigen YouTube-kanaal legde Leerdam uit dat de periode na de Spelen van Milaan van februari een van de gelukkigste fases uit haar leven was. „Ik kon eindelijk ja zeggen tegen dingen”, zei Leerdam. „Ik ben zoveel meer dan een schaatser.” Zo wil ze zich meer gaan richten op sociale media, en wil ze de vrijheid gebruiken om in haar vrije tijd avontuurlijke dingen te ondernemen.

Leerdam won in Milaan olympisch goud op de 1000 meter, nadat ze vier jaar eerder tweede was geworden op die afstand. Ook pakte ze zilver op de 500 meter, achter Femke Kok. Eerder in haar carrière werd ze twee keer wereldkampioen op de 1000 meter en één keer wereldkampioen sprint.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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