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De Spaarrekening van Desiree (58): ‘In totaal 60K, maar er kan altijd meer bij’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Desiree (58) heeft bijna 60.000 euro aan spaargeld, verdeeld over drie verschillende rekeningen. Maar meer is altijd welkom: „Ik hoop nog steeds op de klapper in de Staatsloterij!”

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Naam: Desiree (58)

Beroep: senior acceptant

Netto-maandsalaris: 3300 euro

Woonsituatie: alleenstaand (volwassen kinderen)

De Spaarrekening van Desiree

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Mijn spaargeld heb ik over drie rekeningen verdeeld. Op één staat het grootste bedrag, namelijk 50.500 euro, op de overige twee respectievelijk 2200 en 5900 euro.”

Ben je daar blij mee?

„Het geeft zeker ademruimte en die spaarrekening met 50K is zeker hoog, maar ik geef ondanks dat niet per se onbezorgd mijn geld uit.”

Hoezo niet?

„Nou, ik verdien een aardig salaris, en daar werk ik ook hard voor. Sowieso heb ik ontzaglijk hard gewerkt om tot deze functie te komen. Ik heb op latere leeftijd nog een studie gevolgd, omdat ik meer geld wilde verdienen. Maar mijn vaste lasten zijn ook best hoog, dus tegenwoordig moet je ook wel redelijk verdienen om alles te kunnen betalen.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Die spaarrekening waar 5900 euro op staat, is bedoeld om in de toekomst een nieuwe auto te kopen. Is nog niet nodig, maar ik ben liever goed voorbereid. Daarvoor spaar ik per maand 250 euro. Verder beleg ik elke maand 300 euro – dat gaat verder allemaal automatisch, ik doe er niks speciaals voor, dus daar heb ik verder geen omkijken naar. Dan nog de rekening waar 2000 euro op staat: daar stort ik maandelijks 200 euro op. Oorspronkelijk stond er meer op, maar ik ben net op vakantie geweest én ik heb de komende vakantie in december alvast betaald, dus dat was bij elkaar ook een paar duizend euro. Maar over het algemeen spaar ik best een aardig bedrag, dus.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, dus. Voor vakantie, noodzakelijke aankopen of gewoon een hebbedingetje. Zo heb ik mijn zinnen gezet op een nieuwe tablet die me zo’n 900 euro gaat kosten.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Nee, ik heb geen schulden. Vroeger had ik een lening, maar die is afbetaald. Sindsdien heb ik nooit meer een nieuwe afgesloten. Een hypotheek heb ik ook niet; mijn huis is een huurhuis.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Kleding en schoenen. Omdat we het vroeger niet zo breed hadden thuis, haal ik dat nu nogal in. Ik kan dolblij worden van een nieuwe outfit! Ook mijn eigen kinderen hadden vroeger meer dan genoeg in hun kledingkasten hangen. Nu nog, trouwens.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ha, er kan altijd meer bij. Ik hoop nog steeds op de klapper in de Staatsloterij!”

Wat is je beste financiële tip?

„Eerst sparen, dan kopen! Niet bepaald de meest originele tip, en het is niet sexy, maar saai, maar wel het meest effectief!”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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