Koningsnacht druk maar gemoedelijk: volle treinen en overvolle pleinen in Utrecht

Gefeliciteerd Koning Willem-Alexander! Het is weer Koningsdag. Maar afgelopen nacht zijn op een heleboel plekken al de voetjes van de vloer gegaan tijdens Koningsnacht. En in het algemeen is dat rustig gegaan, al was het op sommige plekken wel extreem druk.

Vooral in treinen richting grote steden en op populaire feestpleinen liep het flink vol.

Drukke treinen met Koningsnacht

Volgens een woordvoerder van de NS zaten treinen richting onder meer Amsterdam en Utrecht goed vol tijdens Koningsnacht. Vooral steden met grote evenementen, zoals Eindhoven, Arnhem en Zwolle, trokken veel reizigers. Om de drukte op te vangen werden op verschillende trajecten rond Utrecht en Den Haag extra en langere treinen ingezet.

De vervoerder spreekt van een goede sfeer in de treinen en verwachtte geen grote problemen. Voor Koningsdag geldt een aangepaste dienstregeling, de zogenoemde oranjedienstregeling. Dat betekent dat treinen op andere tijden kunnen vertrekken, van andere sporen of een andere eindbestemming hebben.

Janskerkhof in Utrecht vol

Niet alleen in de treinen, ook in de binnensteden was het druk tijdens Koningsnacht. In Utrecht bereikte het Janskerkhof al vroeg op de avond de maximale capaciteit. De gemeente riep feestvierders op om niet meer naar het plein te komen. Mensen die toch arriveerden, werden niet meer toegelaten.

Ook op andere plekken in de stad, zoals het Domplein, het Stadhuisplein en de vrijmarkt aan de Van Asch van Wijckskade, was het volgens de gemeente erg druk.

Uitwijken naar rustigere plekken

De gemeente Utrecht adviseerde bezoekers tijdens Koningsnacht om uit te wijken naar alternatieve locaties. Zo was er volgens de gemeente nog meer ruimte op de Oranjestraat.

Voor Koningsdag zelf wordt opnieuw grote drukte verwacht, met name in steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. De NS houdt rekening met extra reizigers en past de dienstregeling daarop aan.

