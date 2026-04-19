Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Judoka Catharina verliest EK-finale van Pirelli

Judoka Simeon Catharina (28) heeft bij de EK in het Georgische Tbilisi zilver gepakt in de klasse tot 100 kilogram. Catharina verloor in de finale van de Italiaan Gennaro Pirelli. De Nederlander kreeg een derde straf tijdens de golden score, de verlenging van de finale.

Eerder op de dag plaatste Catharina zich voor de finale door olympisch kampioen Zelym Kotsoiev uit Azerbeidzjan te verslaan. Vorig jaar greep Catharina brons op het EK.

Zondag is de laatste dag van de EK. Joanne van Lieshout bezorgde Nederland vrijdag de eerste medaille van het toernooi. Ze won goud in de klasse tot 63 kilogram.

ANP

Vorige Volgende

Reacties