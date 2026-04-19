Spaanse Blasi verrast Nederlandse favorieten in Amstel Gold Race

De Spaanse wielrenster Paula Blasi heeft verrassend de Amstel Gold Race gewonnen. Alle topfavorieten waren Nederlands, maar de 23-jarige renster van UAE Team ADQ liet iedereen achter zich met een versnelling op de voorlaatste beklimming van de Cauberg. In de laatste 23 van 158 kilometer vanuit Maastricht reed ze solo naar de finish in het Zuid-Limburgse Berg en Terblijt. Oud-winnaressen Katarzyna Niewiadoma en Demi Vollering werden respectievelijk tweede en derde.

Vorig jaar was met Mischa Bredewold, Ellen van Dijk en Puck Pieterse het podium nog volledig Nederlands. De laatste winnares uit een ander land was de Italiaanse Marta Cavalli in 2022.

Het Nederlandse SD Worx – Protime had met titelverdedigster Mischa Bredewold, oud-winnares Anna van der Breggen en Lorena Wiebes verschillende kanshebbers op de overwinning en maakte volop gebruik van die breedte in de ploeg. Al ver voor de finale versnelde het drietal om beurten, met als ogenschijnlijke doel topfavoriete Vollering en haar ploeg FDJ United – Suez te vermoeien.

Beklimming Cauberg

Dat plan slaagde in de voorlaatste ronde op het parcours tussen Maastricht en Valkenburg, toen Vollering werd gedwongen alle gaten zelf dicht te rijden. Wiebes, de nummer 2 van 2024, reed toen al op grote achterstand.

Het lukte haar ploeggenote Nienke Vinke wel om een gaatje te slaan met het peloton, samen met Blasi. De Spaanse ging ervandoor op de voorlaatste beklimming van de Cauberg, waarna ze al snel een flink gat sloeg met de 21-jarige Vinke. Het peloton slaagde er ook niet in de achterstand in te lopen.

Blasi begon met ongeveer een minuut voorsprong aan de laatste beklimming van de Cauberg. Vollering kwam vooraan te rijden in de uitgedunde groep favorieten en kreeg Niewiadoma mee. Vinke was toen al achterhaald. Het tweetal kwam niet meer in de buurt van Blasi, die zo de grootste overwinning van haar carrière boekte. In het regenachtige Berg en Terblijt klopte de Poolse Niewiadoma Vollering in de strijd om de tweede plaats.

ANP

