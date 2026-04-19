Evenepoel neemt revanche en wint 60e editie Amstel Gold Race

De Belg Remco Evenepoel heeft zijn favorietenrol waargemaakt en voor de eerste keer de Amstel Gold Race gewonnen. De tweevoudig olympisch kampioen klopte titelverdediger Mattias Skjelmose in de sprint van de zestigste editie van de enige Nederlandse wielerklassieker.

Evenepoel (26) was vorig jaar al dicht bij de overwinning, maar werd in de sprint in Berg en Terblijt verslagen door Skjelmose en de als tweede geëindigde Tadej Pogacar. De Sloveense wereldkampioen was er dit jaar niet bij, net als andere oud-winnaars als Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Op ruime afstand van Evenepoel en Skjelmose won de Fransman Benoît Cosnefroy de strijd om de derde plek.

Slotmeters

Koersdirecteur Leo van Vliet gaf rond 11.10 uur voor de dertigste en laatste keer het startsein voor de koers over 257 kilometer vanuit Maastricht. De 70-jarige oud-wielrenner wordt opgevolgd door Tom Dumoulin.

Huub Artz was lange tijd de opvallendste Nederlander in de koers. De 23-jarige Artz maakte deel uit van een vroege kopgroep van een tiental renners, van wie hijzelf en Marco Frigo als laatste overbleven. De Nederlander moest de Italiaan laten gaan op de Gulperberg, op 48 kilometer van de streep.

Met nog 41 kilometer te gaan was Artz in de uitgedunde groep met favorieten betrokken bij een valpartij, waardoor ook de Amerikaan Matteo Jorgenson en Fransman Kévin Vauquelin moesten opgeven. Met Evenepoel als gangmaker werd Frigo vervolgens ingerekend, waardoor dat duo samen met Mattias Skjelmose en Romain Grégoire uit Frankrijk voorop kwam in de koers. Op de voorlaatste beklimming van de Cauberg gingen Evenepoel en Skjelmose samen verder. De beslissing viel net als vorig jaar in de slotmeters, maar nu was Evenepoel duidelijk de sterkste.

ANP

