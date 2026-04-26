Heracles Almelo degradeert na drie jaar uit Eredivisie

Heracles Almelo is na drie jaar uit de Eredivisie gedegradeerd. Het elftal van trainer Ernest Faber verloor voor eigen publiek met 2-0 van FC Volendam en kan daardoor niet meer op de zestiende plaats eindigen. De wedstrijd lag in de slotfase tijdelijk stil omdat supporters van Heracles vuurwerk op het veld gooiden.

FC Volendam deed dankzij de zege de zestiende plaats over aan Telstar. De club die als zestiende eindigt, speelt na de competitie play-offs voor promotie/degradatie. De nummer 17 degradeert samen met Heracles Almelo. Na 31 van de 34 speelronden hebben Excelsior en FC Volendam 31 punten, Telstar 30 en NAC Breda 25.

In 2022 degradeerde Heracles na zeventien jaar uit de Eredivisie. De club promoveerde daarna direct weer. De afgelopen twee seizoenen eindigde Heracles in de Eredivisie als veertiende.

Eerste helft

Heracles ging tegen Volendam in de eerste helft voor zijn laatste kans en was in de achtste minuut dicht bij een doelpunt. FC Volendam-doelman Kayne van Oevelen redde op een inzet van Alec Van Hoorenbeeck. De tweede kans was na ruim een half uur spelen ook voor Heracles. Volendam-spits Henk Veerman bracht op de doellijn redding met zijn hoofd na een kopbal van Sem Scheperman.

FC Volendam werd kort voor rust voor het eerst gevaarlijk. Remko Pasveer hield Anthony Descotte van scoren af.

Tweede helft

Descotte had in de tweede helft wel succes, toen hij Pasveer in de 55e minuut in twee instanties passeerde. Invaller Robert Mühren verdubbelde kort na zijn invalbeurt in de 62e minuut de voorsprong.

Voor FC Volendam was het pas de tweede uitzege dit seizoen in de Eredivisie.

ANP

