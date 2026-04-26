Keniaan Sawe wint marathon in wereldrecord van onder de 2 uur

Sebastian Sawe heeft als eerste de marathon afgelegd binnen twee uur. De Keniaanse atleet kwam in Londen solo over de finish in een tijd van 1.59.30. Hij dook daarmee ruim een minuut onder de oude mondiale toptijd van zijn landgenoot Kelvin Kiptum (2.00.35). Kiptum overleed in 2024 door een auto-ongeluk.

De Ethiopiër Yomif Kejelcha eindigde op de tweede plaats en finishte eveneens onder de magische grens van 2 uur in 1.59.41. Jacob Kiplimo uit Oeganda werd derde in 2.00.28.

De Keniaanse topatleet Eliud Kipchoge liep in 2019 al eens de klassieke afstand over 42,195 onder de twee uur in een speciaal daarvoor opgezette race in Wenen. Onder gunstige omstandigheden met vele tempomakers die Kipchoge in een V-vorm uit de wind hielden, kwam hij tot 1.59.40. Die tijd werd om die reden niet erkend als wereldrecord door de internationale atletiekfederatie.

Vanaf de start lag het tempo van de Afrikaanse toplopers hoog. Sawe leidde in Londen een groep van zes toen hij rond de 30 kilometer een aanval inzette. Alleen Kejelcha, die in de Britse hoofdstad zijn marathondebuut maakte, kon volgen met Kiplimo een paar meter daarachter. Sawe kwam vervolgens onbedreigd over de finish bij Buckingham Palace.

ANP

