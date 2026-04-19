Deel dit artikel: Share App Mail Pin

AZ is veel te sterk voor NEC en wint KNVB-beker

AZ heeft voor de vijfde keer de KNVB-beker gewonnen. De club uit Alkmaar versloeg NEC in de uitverkochte Kuip (5-1).

Mees de Wit schoot AZ in de 32e minuut op voorsprong. Sven Mijnans (67e minuut) en Peer Koopmeiners (73e minuut) lieten hun ploeg verder uitlopen. Invaller Koki Ogawa scoorde in de 78e minuut voor NEC. Kees Smit maakte in blessuretijd de 4-1 en Troy Parrott bepaalde daarna de eindstand.

AZ won de beker eerder in 1978, 1981, 1982 en 2013. De ploeg van trainer Leeroy Echteld schakelde op weg naar de finale PEC Zwolle, Ajax, FC Twente en Telstar uit. AZ verloor vorig jaar de finale van Go Ahead Eagles na strafschoppen.

NEC stond voor de zesde keer in de eindstrijd, maar mocht de zilveren bokaal nooit mee naar Nijmegen nemen.

ANP

Vorige Volgende

Reacties