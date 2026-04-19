Trump: marine VS schiet op Iraans schip om doorbreken blokkade

De Amerikaanse marine heeft „een gat in de machinekamer” geschoten van een onder Iraanse vlag varend vrachtschip, schrijft president Donald Trump op Truth Social. Het schip zou volgens Trump geprobeerd hebben de Amerikaanse zeeblokkade bij de Straat van Hormuz te doorbreken. „En dat is voor het schip niet goed afgelopen.”

Toen de bemanning van de Touska geen gehoor gaf aan waarschuwingen van de Amerikaanse marine, beschoot een oorlogsfregat het schip, dat vervolgens in beslag werd genomen, aldus Trump. De onderschepping zou hebben plaatsgevonden in de Golf van Oman.

Momenteel geldt een wapenstilstand tussen Washington en Teheran. De beschieting door de Amerikaanse marine is een schending ervan.

De Toeska valt volgens Trump onder sancties van het Amerikaanse ministerie van Financiën vanwege een „voorgeschiedenis van illegale activiteiten”.

ANP

