Acht kinderen gedood door schietpartij in Louisiana

epa05416208 Federal and State officials investigate the crime scene where Micah Johnson gunned down twelve police officers, in Dallas, Texas, USA, 08 July 2016.
ANP / EPA / Ralph Lauer

Door een schietpartij in het Amerikaanse Shreveport, Louisiana, zijn acht kinderen gedood. Dat meldt de politie aan de lokale nieuwszender KSLA News 12. De slachtoffers zijn tussen de 1 en 14 jaar oud. Twee vrouwen raakten bij de schietpartij gewond, een jongen raakte gewond toen hij van een dak afsprong.

Volgens de politie vond de schietpartij in de privésfeer plaats. De verdachte probeerde te vluchten in een gestolen auto en werd na een achtervolging door de politie doodgeschoten. Hij zou de vader zijn van een aantal van de overleden kinderen.

„Dit is een tragische situatie. Misschien wel de meest tragische situatie die we ooit hebben meegemaakt”, zei burgemeester Tom Arceneaux. „Het is een vreselijke ochtend en we rouwen allemaal om de slachtoffers.”

ANP

