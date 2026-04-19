Afzwaaiende koersdirecteur Van Vliet vlagt 60e Gold Race in gang

MAASTRICHT - Vertrekkend koersdirecteur Leo van Vliet tijdens de start van de Amstel Gold Race 2026 in Maastricht.
De afscheidnemende koersdirecteur Leo van Vliet heeft de zestigste editie van de Amstel Gold Race voor mannen in gang gebracht. De 70-jarige oud-wielrenner zwaaide in Maastricht even na 11.10 uur voor een dertigste en laatste keer met de vlag voor de officiële start van de enige Nederlandse wielerklassieker. De vrouwen vertrokken al een uur eerder voor hun twaalfde editie.

De vrouwen rijden 158 kilometer door het zuiden van Limburg, met tegen 14.00 uur de finish in Berg en Terblijt. Mischa Bredewold is de titelverdedigster, Lorena Wiebes en Demi Vollering zijn de belangrijkste kanshebbers. Ook oud-winnaressen Anna van der Breggen, Marianne Vos en Kasia Niewiadoma uit Polen doen mee.

In de mannenkoers over 257 kilometer is de Belg Remco Evenepoel de grote favoriet. De Deen Mattias Skjelmose, die vorig jaar de sprint won van Tadej Pogacar en Evenepoel, hoopt zijn titel te prolongeren. Wereldkampioen Pogacar is er dit jaar niet bij, evenals oud-winnaar Mathieu van der Poel.

