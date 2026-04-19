Organisatie: poging tot brandstichting bij synagoge Londen

Een synagoge in Londen is het doelwit geweest van een poging tot brandstichting. Dit wordt gemeld door Community Security Trust (CST), een Britse organisatie die zich inzet voor de veiligheid van de Joodse gemeenschap.

Er zijn geen slachtoffers gevallen. De Kenton United Synagogue heeft „lichte rookschade aan een binnenruimte” opgelopen, aldus CST. De liefdadigheidsinstelling meldt dat er geen noemenswaardige structurele schade is ontstaan.

De afgelopen tijd vonden soortgelijke incidenten plaats met Joodse locaties in Londen. Vrijdag was er een poging tot brandstichting bij een bedrijfspand met Joodse banden. De politie arresteerde eerder deze week twee verdachten wegens een poging tot brandstichting bij een andere synagoge in de Britse hoofdstad.

De pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia claimt achter de meeste van deze incidenten te zitten, ook de poging tot brandstichting bij de synagoge in het Londense Kenton. De groep stelt ook verantwoordelijk te zijn voor diverse aanvallen op Amerikaanse, Israëlische en Joodse doelen in Europa.

De Britse opperrabbijn Ephraim Mirvis spreekt van een „laffe aanval”. Hij stelt dat „een aanhoudende campagne van geweld en intimidatie tegen de Joodse gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk aan kracht wint”.

Premier Keir Starmer heeft de „recente pogingen tot antisemitische brandstichting in Noord-Londen” veroordeeld. Hij laat via X weten geschokt te zijn. „Dit is afschuwelijk en zal niet worden getolereerd. Aanvallen op onze Joodse gemeenschap zijn aanvallen op Groot-Brittannië.” Starmer kondigt ook aan dat de zichtbare politieaanwezigheid wordt verhoogd en de verantwoordelijken zullen worden gevonden en gestraft.

ANP

