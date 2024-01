Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vitesse – Feyenoord tijdelijk gestaakt na supporters op het veld

De Eredivisiewedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord is in de 87e minuut tijdelijk gestaakt nadat supporters het veld op waren gekomen. Feyenoord stond op het moment dat de wedstrijd werd stilgelegd met 2-1 voor in de Gelredome.

De wedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord is na ruim twintig minuten hervat.

De spelers van beide ploegen kwamen na ruim een kwartier weer terug op het veld en deden daar een korte warming-up. Daarna floot scheidsrechter Serdar Gözübüyük om het restant van de wedstrijd uit te spelen.

ANP

