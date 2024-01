Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Betoging München tegen extremisme afgebroken door massale opkomst

Een betoging tegen extreemrechts in het Zuid-Duitse München is op last van de politie afgebroken door de massale opkomst. De autoriteiten zeggen dat ze de veiligheid van de zeker 80.000 tot 100.000 deelnemers die kwamen opdagen, niet meer kunnen waarborgen.

In andere Duitse steden waren er ook betogingen, maar zover bekend gingen die allemaal door.

In de Noord-Duitse havenstad Hamburg moest vrijdag wel een protestmars tegen rechts en racisme voortijdig worden gestopt omdat de deelname veel groter was dan verwacht. In Duitsland is een golf van demonstraties ontstaan tegen uiterst rechts en de partij Alternative für Deutschland, die plannen bespreekt om miljoenen migranten uit te zetten of te deporteren.

ANP

