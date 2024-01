Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Roest verbreekt Nederlands record van Kramer op 5000 meter

Patrick Roest heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City in een nieuw Nederlands record de 5000 meter op zijn naam geschreven. Met 6.02,98 dook de 28-jarige Lekkerkerker onder de tijd van 6.03,32, die Sven Kramer in 2007 had neergezet.

Met een snelle slotronde versloeg Roest de Italiaan Davide Ghiotto die tweede werd in 6.04.23. Ted-Jan Bloemen uit Canada werd derde in 6.06,88.

De 6.02,98 is nog ruim boven het wereldrecord van de Zweed Nils van der Poel. De olympisch kampioen reed zijn toptijd van 6.01,56 in 2021 op het snelle ijs in Salt Lake City.

Rivaal

Net zoals in eerdere races waarin Roest het op de 5000 meter opnam tegen zijn rivaal Ghiotto, was het de Italiaan die in de beginfase een voorsprong pakte. Roest versnelt vaak na 3000 meter, maar dat leek niet te gaan lukken en het wereldrecord van Van der Poel raakte ook uit beeld.

Pas met twee snelle slotronden wist Roest, die een persoonlijk record had van 6.03,70, de Italiaan toch nog te achterhalen. Hij slaagde er ook in het ruim zestien jaar oude record van Kramer, de drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter, uit de boeken te schaatsen.

Bloemen

Ted-Jan Bloemen deed in de rit ervoor een aanval op het wereldrecord van Van der Poel met razendsnelle eerste ronden. Die kon hij echter niet volhouden en hij moest in de slotronden veel tijd toegeven. Met 6.06,88 finishte hij ruim vijf seconden boven de toptijd van de Zweed.

Roest liet weten bij de NOS dat hij heel blij was met zijn Nederlands record. „Het grootste doel was mijn persoonlijk record te verbeteren en dan zit je snel op het Nederlands record. Het ijs was niet zo goed als we hadden gehoopt. Je droomt altijd van een wereldrecord, maar ik moet hiermee tevreden zijn.”

Een wereldrecord zat er volgens Roest niet in. „Ik hoop dat we hier nog een keer terugkomen als het ijs sneller is en dat ik dan nog beter ben. Voor nu ben ik hiermee blij en kan ik me nu voorbereiden op de WK.”

ANP

