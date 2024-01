Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grootste stijging gemeentebelastingen sinds 2007

Gemeenten verwachten dit jaar 13,3 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dat is een stijging van 8,5 procent ten opzichte van vorig jaar en de grootste toename sinds 2007. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dit jaar verwachten de Nederlandse gemeenten alleen al 5,5 miljard euro aan ozb-opbrengsten (onroerendezaakbelasting) te ontvangen, 7,5 procent meer dan een jaar eerder. Deze stijging is vrijwel even groot als een jaar eerder en komt vooral door de hogere WOZ-waardes. Op 1 januari 2023 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning 368.000 euro. Dat is 16,1 procent meer dan een jaar eerder.

Van de vier grote steden stegen de ozb-opbrengsten in Rotterdam het sterkst (13,4 procent). In Amsterdam (ruim 5 procent), Den Haag (ruim 5 procent) en Utrecht (bijna 7 procent) was de stijging van de ozb-opbrengsten lager dan gemiddeld in Nederland.

De afvalstoffenheffing stijgt in 2024 met 6,3 procent, de opbrengst uit de rioolheffing met 6,6 procent. Dit heeft volgens het CBS vooral te maken met de gestegen kosten van het onderhoud en beheer van de riolering en de afvalverwerking. De begrote opbrengst van parkeerheffingen stijgt in 2024 naar verwachting met bijna 11 procent tot ruim 1,3 miljard euro. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de grote steden, waar parkeren fors duurder wordt.

Voor 2024 verwachten de gemeenten voor 328 miljoen euro aan opbrengsten uit aanvragen voor onder andere rijbewijzen, reis- en huwelijksdocumenten, een stijging van liefst 52,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt vooral omdat ze een forse stijging verwachten in het aantal aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten. In 2014 is namelijk de geldigheidsduur van deze documenten aangepast van 5 naar 10 jaar. Dit zorgde ervoor dat er in 2019 tot en met 2023 weinig nieuwe documenten werden aangevraagd.

De opbrengsten uit toeristenbelasting zullen naar verwachting 538 miljoen euro bedragen. Dit is 110 miljoen euro meer dan in 2023. De stijging komt vooral door Amsterdam, waar de tarieven voor hotelovernachtingen, cruisepassagiers en rondvaartboten stijgen.

ANP

Vorige Volgende

Reacties