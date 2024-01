Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trainer Xavi vertrekt na dit seizoen bij FC Barcelona

Xavi stopt na dit seizoen als trainer van FC Barcelona. Dat meldde de voormalige middenvelder na de thuisnederlaag van 5-3 tegen Villarreal.

„Op 30 juni vertrek ik bij de club. Dat is een beslissing die ik heb genomen met de voorzitter en met mijn stafleden”, aldus Xavi, die sinds het ontslag van Ronald Koeman in 2021 trainer van de Catalanen is. Vorig seizoen won FC Barcelona de landstitel. Na de nederlaag tegen Villarreal is de achterstand op koploper Real Madrid opgelopen tot 10 punten.

Bij FC Barcelona voetbalt Oranje-international Frenkie de Jong.

Xavi is de tweede trainer van een topclub die deze week zijn vertrek aankondigt. De Duitser Jürgen Klopp meldde vrijdag na dit seizoen te stoppen bij Liverpool.

ANP

