Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sparta speelt met tien man gelijk tegen FC Twente: 2-2

Sparta Rotterdam heeft met tien man bijna de subtopper in de Eredivisie tegen FC Twente gewonnen. De club van trainer Jeroen Rijsdijk stond in blessuretijd nog met 2-1 voor, maar de Turkse invaller Naci Ünüvar schoot alsnog Twente op gelijke hoogte: 2-2.

De club uit Rotterdam raakte Saïd Bakari vlak voor rust kwijt met een rode kaart en kwam direct daarna met 1-0 achter, maar in de tweede helft zette de thuisploeg via twee benutte strafschoppen van Tobias Lauritsen de achterstand om in een voorsprong. Lang leek Sparta stand te houden, mede dankzij de vele reddingen van keeper Nick Olij, maar in de 92e minuut rolde de bal toch in het Rotterdamse doel.

Twente klom door het verdiende punt naar de derde plaats met 34 punten, Sparta staat zevende.

ANP

Vorige Volgende

Reacties