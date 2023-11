Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Scorende Simons met Leipzig naar knock-outfase, City wint ook

Mede dankzij een doelpunt van Oranje-international Xavi Simons heeft RB Leipzig zich geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De 20-jarige middenvelder maakte de openingstreffer tijdens een 2-1-zege bij Rode Ster Belgrado. In dezelfde poule won koploper Manchester City met 3-0 van Young Boys.

Manchester City gaat aan de leiding in Groep G met 12 punten, 3 meer dan Leipzig. Rode Ster en Young Boys hebben allebei 1 punt en moeten zich richten op de derde plaats, die recht geeft op een plek in de tussenronde van de Europa League.

Simons, die twee weken geleden zijn eerste doelpunt in de Champions League maakte tijdens het thuisduel met Rode Ster (3-1), scoorde in Belgrado in de 8e minuut. Na een dribbel mikte hij de bal in de verre hoek, 1-0. Voormalig Vitesse-aanvaller Loïs Openda maakte een kwartier voor tijd de 2-0 voor Leipzig. Leipzig-verdediger Benjamin Henrichs kreeg de 2-1 op zijn naam, nadat hij een bal ongelukkig in zijn eigen doel had gewerkt.

Manchester City had weinig problemen met Young Boys. Erling Haaland opende halverwege de eerste helft de score vanaf de strafschopstip, waarna Phil Foden vlak voor rust na een individuele actie de voorsprong verdubbelde (2-0). Haaland tekende in de 51e minuut met een fraai schot van afstand voor de 3-0. Twee minuten later moest Young Boys met tien man verder, nadat Sandro Lauper zijn tweede gele kaart had gekregen voor een tackle op de ingevallen Nathan Aké.

