Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Feyenoord verliest uitwedstrijd tegen Lazio in Champions League

Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen Lazio verloren (1-0). De kampioen van Nederland zakte door de nederlaag van de eerste naar de derde plaats van poule E van de Champions League.

Atlético Madrid is met 8 punten de nieuwe koploper van de groep. Lazio heeft 7 punten, gevolgd door Feyenoord (6 punten) en Celtic (1 punt). Feyenoord heeft nog steeds in eigen hand of het als nummer 1 of 2 van de poule mag overwinteren tussen de beste clubteams van Europa. Op 28 november is Atlético te gast in De Kuip. Feyenoord sluit de groepsfase op 13 december af met een uitwedstrijd tegen Celtic.

Ciro Immobile schoot Lazio in blessuretijd van de eerste helft op voorsprong. De ervaren spits kon zijn 200e treffer voor de thuisploeg maken omdat Quinten Timber balverlies had geleden en Lutsharel Geertruida hem niet buitenspel zette. Even voor de openingstreffer was Santiago Giménez dicht bij een doelpunt voor Feyenoord geweest. De club uit Rotterdam deed ook na rust niets onder voor Lazio, maar Giménez en Mats Wieffers misten kansen op de gelijkmaker.

Reacties