Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Atlético leidt in groep E Champions League na ruime zege op Celtic

Atlético Madrid heeft dankzij een 6-0-zege op Celtic de koppositie veroverd in groep E van de Champions League. Antoine Griezmann was met onder meer twee doelpunten weer eens belangrijk voor de club uit de Spaanse hoofdstad, die over drie weken in Rotterdam tegenstander is van Feyenoord.

Griezmann had niet meer dan zes minuten nodig om Atlético op voorsprong te zetten. De Fransman zag hoe Callum McGregor een voorzet wegkopte, precies voor zijn voeten, en schoot meteen raak. In de 23e minuut volgde een nieuwe tegenslag voor de Schotten, die thuis nog met 2-2 hadden gelijkgespeeld tegen Atlético. De Japanner Daizen Maeda maakte een zware overtreding op Mario Hermoso, na bestudering door de VAR bestraft met de rode kaart. Kort voor rust maakte Álvaro Morata er 2-0 van. De voorzet was van Griezmann waarna Atlético-verdediger José María Giménez de bal met het hoofd teruglegde op Morata.

Nadat Griezmann er na een uur 3-0 van had gemaakt was de beslissing gevallen in Metropolitano. Samuel Lino, Morata en Saúl maakten er nog 6-0 van. Atlético heeft 8 punten uit vier duels, Lazio (7) en Feyenoord (6) volgen.

Vorige Volgende

Reacties