Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie Hamburg gaat uit van gijzelingsactie op luchthaven

De politie van Hamburg zegt ervan uit te gaan dat sprake is van een gijzelingsactie op de luchthaven in Hamburg. Een gewapende man brak zaterdagavond met zijn auto door een poort op het terrein van het vliegveld. Volgens de Duitse krant Bild zouden de kinderen van de man mogelijk bij hem in de auto zitten. De vrouw van de man had eerder aangifte gedaan van mogelijke kindontvoering. Het Duitse persbureau DPA meldt dat de politie inmiddels heeft bevestigd dat zeker één kind bij de man in de auto zit.

De man zou even na 20.00 uur het terrein zijn opgereden. Hij zou meerdere keren in de lucht hebben geschoten en brandende flessen uit de auto hebben gegooid, aldus Bild. Ook zou hij in de omgeving van de luchthaven meerdere branden hebben gesticht.

Door de situatie is het vliegverkeer stilgelegd en de luchthaven wordt ontruimd. 27 vluchten zijn hierdoor getroffen. Onder meer uit Malaga en Lissabon werden zaterdagavond vluchten verwacht. Sommige vluchten worden omgeleid, anderen zijn geannuleerd.

Reacties