AZ laat punten liggen bij Excelsior: 1-1

AZ heeft in de Eredivisie puntenverlies geleden in de uitwedstrijd tegen Excelsior. De Rotterdammers maakten in de blessuretijd gelijk tegen de nummer 2 van de Eredivisie: 1-1. AZ blijft wel tweede met een achterstand van 7 punten op koploper PSV.

AZ had in de competitie drie keer op rij gewonnen totdat het vorige week tegen een nederlaag leek aan te lopen. Het thuisduel met NEC moet nog worden uitgespeeld omdat NEC-aanvaller Bas Dost even buiten bewustzijn was en de Nijmegenaren nog een keer naar Alkmaar moeten reizen om de extra tijd van het gestaakte duel uit te spelen. NEC verdedigt op 6 december een 2-1-voorsprong.

De beste kansen voor rust waren voor Excelsior. De Ier Troy Parrott zag doelman Mathew Ryan een kopbal pareren, ook Couhaib Driouech was met het hoofd dicht bij een doelpunt.

Wissels

Met drie wissels probeerde AZ-coach Pascal Jansen het nakende puntenverlies in de 65e minuut te voorkomen. Opnieuw scoorde een Excelsior-speler – ditmaal Lazaros Lamprou – bijna met een kopbal.

Maar het doelpunt viel aan de andere kant, waar invaller Lahdo van dichtbij raakschoot. Het leek de beslissing, maar in de extra tijd was het de Belg Cisse Sandra die met zijn eerste doelpunt voor Excelsior de Rotterdammers alsnog een punt bezorgde.

AZ speelt donderdag in de groepsfase van de Conference League een uitwedstrijd tegen Aston Villa.

