PSV boekt in Champions League cruciale zege (1-0) op RC Lens

PSV heeft de eerste overwinning in de groepsfase van de Champions League binnen. De Eindhovenaren versloegen RC Lens met 1-0 en houden dankzij die cruciale zege uitzicht op een plek in de achtste finales.

Luuk de Jong maakte in de 12e minuut het doelpunt. De spits kopte, op aangeven van Johan Bakayoko, via de onderkant van de lat raak.

PSV steeg dankzij de nipte overwinning naar de tweede plek in groep B en heeft nu net als Lens 5 punten. Arsenal, dat met 2-0 te sterk was voor Sevilla, leidt met 9 punten. Sevilla is laatste met 2 punten.

Over drie weken gaat PSV op bezoek bij Sevilla. Dinsdag 12 december is de laatste groepswedstrijd voor het elftal van trainer Peter Bosz, thuis tegen Arsenal. De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor de achtste finales.

Het was voor PSV de eerste zege in het hoofdtoernooi van de Champions League sinds december 2015.

