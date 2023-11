Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Acteurs en filmstudio’s in VS bereiken voorlopig akkoord

Na een staking van bijna vier maanden hebben de acteursbond SAG-AFTRA en de Hollywoodstudio’s een voorlopig akkoord bereikt. Inzet van de staking was een hoger loon. De staking zal volgens de bond officieel worden beëindigd na middernacht lokale tijd. Op vrijdag gaat de bond in intern beraad over het akkoord.

De acteurs begonnen hun staking half juli met als eis een hoger minimumloon, een aandeel in de opbrengst van streamingdiensten en bescherming tegen “digitale replica’s” van de acteurs door kunstmatige intelligentie.

Het volledige akkoord is nog niet bekendgemaakt, maar in ieder geval krijgen acteurs de grootste verhoging van het minimumloon van de laatste veertig jaar. Ze krijgen een bonus uit de opbrengst van streamingdiensten en de bijdrage in pensioenvoorziening en gezondheidszorg wordt aanzienlijk verhoogd. Ook komt er een regeling voor het gebruik van kunstmatige intelligentie, waarbij gegarandeerd is dat acteurs toestemming moeten geven als ze worden gekopieerd.

SAG-AFTRA zei dat het akkoord was bereikt met de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), waarin onder andere Walt Disney en Netflix zitten.

Als de leden akkoord gaan, kan voor het eerst sinds mei de Hollywoodproductie weer op volle toeren draaien.

In Hollywood is opgelucht gereageerd op het akkoord. Studio’s liepen vertraging op met hun producties en minder bekende acteurs hebben de afgelopen maanden geworsteld om de eindjes aan elkaar te knopen. Sommigen hebben de filmsector zelfs verlaten.

