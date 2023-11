Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Feyenoord na rust langs tien spelers RKC Waalwijk

Feyenoord heeft nieuw puntenverlies in de Eredivisie voorkomen. De regerend kampioen nam na rust afstand van RKC Waalwijk: 1-2. Feyenoord, dat vorige week verloor bij FC Twente, behoudt zo 7 punten achterstand op koploper PSV.

RKC kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door Denilho Cleonise, die vanaf rechts naar binnen kwam en doelman Justin Bijlow in de korte hoek verraste. Quinten Timber maakte in de 35e minuut via de binnenkant van de paal gelijk: 1-1.

Feyenoord kreeg kort voor rust een strafschop, na een overtreding van Shawn Adewoye op Santiago Giménez. De verdediger kreeg een rode kaart. Giménez stiftte de bal over het doel.

RKC-doelman Mark Spenkelink hield zijn elftal na rust lang op de been, maar hij was in de 64e minuut kansloos op een schot van dichtbij van Bart Nieuwkoop.

Feyenoord ontvangt volgende week AZ en speelt dinsdag in de Champions League eerst tegen Lazio.

