Rode Kruis: humanitair konvooi in Gazastrook onder vuur genomen

Het Rode Kruis meldt dat een humanitair konvooi in Gaza-Stad onder vuur is genomen. Toch kon het konvooi medische hulpmiddelen naar het al-Shifa-ziekenhuis brengen. Door wie het konvooi is aangevallen, zei het Rode Kruis niet. Een iemand raakte gewond.

Het konvooi bestond uit vijf vrachtwagens en twee voertuigen van het Rode Kruis. Het zou verschillende ziekenhuizen aandoen om noodhulpmiddelen te leveren. Twee vrachtwagens raakten beschadigd door de beschietingen.

Het Rode Kruis speelt een belangrijke rol in het leveren van noodhulp aan de Gazastrook en het evacueren van patiënten en bevrijde gijzelaars uit het Palestijnse gebied. De organisatie werkt daarbij nauw samen met onder andere de Palestijnse Rode Halve Maan.

