Israëlische minister: Hamas is controle over Gazastrook kwijt

De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant zegt dat Hamas de controle kwijt is over de Gazastrook. Hij stelt volgens Israëlische media dat de Palestijnse beweging niet de middelen heeft om de opmars van het Israëlische leger te stoppen.

“Terroristen vluchten naar het zuiden. Burgers plunderen bases van Hamas. Ze hebben geen vertrouwen in de overheid”, aldus de defensieminister. Die zei ook dat Israël de afgelopen dagen de aanvallen heeft “opgevoerd” op tunnels van Hamas. De beweging beschikt over een tunnelnetwerk onder het kustgebied en verstopt zich volgens Israël onder burgerdoelen als het grote Al Shifaziekenhuis.

Israël probeert in de Gazastrook de Hamasbeweging uit te schakelen met luchtaanvallen en grondtroepen. De oorlog begon nadat Hamas op 7 oktober een bloedige aanval uitvoerde op Israëlisch grondgebied. Daarbij zouden aan Israëlische zijde zo’n 1200 doden zijn gevallen. Zeker 240 andere mensen zouden als gijzelaars zijn meegenomen naar de Gazastrook, een dichtbevolkt kustgebied dat wordt bestuurd door Hamas.

Internationaal bestaan grote zorgen over de humanitaire situatie in de Gazastrook. Daar raakte een groot deel van de bevolking ontheemd door de aanhoudende gevechten en bombardementen. Er vielen volgens Palestijnse autoriteiten in het gebied meer dan 11.000 doden. Israël heeft Gazanen opgeroepen naar het zuiden van de Gazastrook te vluchten, weg van het zwaartepunt van de strijd.

ANP

