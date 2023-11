Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ajax verslaat sc Heerenveen en verlaat kelder van Eredivisie

Ajax blijft ook onder de nieuwe trainer John van ‘Schip goede met heel slechte momenten afwisselen. Maar de club heeft met een geflatteerde zege op sc Heerenveen (4-1) wel verder afstand genomen van de onderste plaatsen van de Eredivisie. Met dank aan twee treffers van de ingevallen Chuba Akpom in de slotfase.

De zege was op basis van de gevaarlijke momenten voor beide doelen wel verdiend. Maar de wedstrijd had zo maar anders kunnen aflopen als Osame Sahraoui in de slotfase niet namens de Friezen op de paal had geschoten. Akpom schoot in de 84e minuut wel raak (3-1) en besliste het duel in blessuretijd. Hij scoorde donderdag ook al tegen FC Volendam (2-0). Ajax is na twee overwinningen binnen vier dagen van de laatste naar de elfde plaats van de ranglijst geklommen.

Van ‘t Schip koos voor dezelfde basisformatie als tegen FC Volendam, toen de Amsterdammers een einde aan een serie van tien duels zonder zege maakten. Steven Bergwijn schoot Ajax in de 25e minuut op voorsprong, op aangeven van de hardwerkende Steven Berghuis. Arbiter Sander van der Eijk keurde de treffer goed, maar videoscheidsrechter Jeroen Manschot twijfelde nog even of de doelpuntenmaker niet buitenspel stond. Hij bekeek de beelden vanuit verschillende hoeken en besloot de treffer toch goed te keuren.

Brian Brobbey maakte in de 42e minuut het tweede doelpunt voor de thuisploeg. Met de kopbal van de spits was niets mis. Maar de voorzet van Branco van den Boomen was mooier dan het doelpunt. Luuk Brouwers maakte het duel in blessuretijd weer spannend. De Helmonder verraste doelman Diant Ramaj, die kansloos was omdat hij niet goed stond opgesteld. De Duitse keeper revancheerde zich in de openingsfase van de tweede helft met een goede redding op een schot van Ché Nunnely. De aanvaller kreeg een grote mogelijkheid na een mislukte kopbal van Van den Boomen, die donderdag tegen FC Volendam spits Robert Mühren op een soortgelijke manier een vrije doorgang verleende.

Ook met Van ‘t Schip op de bank gaat er nog best veel fout bij Ajax op het veld. Maar de nieuwe coach zag zijn spelers wel hard werken. Puur op inzet leek Brobbey na ruim een uur het derde doelpunt te maken. Maar de treffer werd afgekeurd omdat de spits een overtreding zou hebben gemaakt op Pawel Bochniewicz, die zich wel heel makkelijk naar de grond liet werken. Na de bal op de paal van Sahraoui liet Akpom zien dat hij misschien wel te vroeg is afgeschreven door mensen die zijn kwaliteiten ernstig in twijfel hebben getrokken.

Reacties