Twee verdachten weer vrijgelaten na bekladden musea

De twee verdachten die tijdens Museumnacht zijn aangehouden voor het bekladden van musea in Amsterdam zijn inmiddels weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie pakt de zaak verder op, laat een woordvoerder van de politie weten.

Waarom de musea werden beklad is nog onduidelijk. Op Instagram stelt Workers for Palestine Netherlands rode verf op de musea te hebben gespoten omdat “de genocide in Gaza” niet erkend wordt. “Zonder een eis voor een staakt-het-vuren hebben musea bloed aan hun handen.” De politie zegt dit motief nog niet te kunnen bevestigen. Over de identiteit van de verdachten kan de woordvoerder verder nog niets zeggen.

De bekladdingen met oranje/rode vloeistof werden zaterdag tijdens Museumnacht rond 21.45 uur eerst ontdekt bij het Rijksmuseum. Meteen daarna kwam een melding binnen dat beveiligers in de buurt van het Van Goghmuseum twee verdachten hadden aangehouden. Ook het Stedelijk Museum bleek te zijn besmeurd.

“Ook zijn er verschillende omstanders met de vloeistof in aanraking gekomen”, zei de politie. De woordvoerder zegt nog onderzoek te doen naar wat voor vloeistof het is. Workers for Palestine Netherlands stelt dat het rode acrylverf is, die weg te halen is met water. De calamiteitendienst van de gemeente heeft alle gekleurde vloeistof verwijderd van de gebouwen.

