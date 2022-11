Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van Gaal doet het echt: Noppert in Oranje (en andere oranjefeitjes)

„Noppert in Oranje, Noppert in Oranje!” Voetbalsupporters van Go Ahead Eagles en SC Heerenveen zongen het dit jaar al vaker, misschien wel gekscherend. „Misschien het Friese Elftal”, zei Andries Noppert zelf. Maar het is echt waar: bondscoach Louis van Gaal laat de ruim twee meter lange keeper debuteren in Oranje. En dat op een WK.

Nog een verrassing: het Nederlands elftal begint om 17.00 uur met Matthijs de Ligt aan het eerste groepsduel met Senegal op het WK voetbal in Qatar. De centrale verdediger van Bayern München, de laatste interlands vaak wisselspeler, krijgt de voorkeur boven Jurriën Timber.

Noppert goed op de training

Andries Noppert en ook Ajacied Steven Berghuis verschijnen aan de aftrap in het Al Thumama-stadion van Doha. De 28-jarige doelman van sc Heerenveen maakt zijn debuut voor Oranje. Berghuis krijgt de voorkeur boven meer verdedigende ingestelde Teun Koopmeiners en Marten de Roon.

Noppert heeft volgens Van Gaal en keeperstrainer Frans Hoek de afgelopen week op de trainingen een betere indruk gemaakt dan Remko Pasveer en Justin Bijlow. Hij stond twee jaar geleden nog onder contract bij FC Dordrecht en begon het vorige seizoen als wisselspeler van Go Ahead Eagles. Vincent Janssen heeft een basisplaats omdat Memphis Depay nog maar net is hersteld van een hamstringblessure.

Opstelling Nederland: Noppert; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké en Blind; Berghuis, Gakpo en Frenkie de Jong; Janssen en Bergwijn.



Interland 50 voor Virgil van Dijk

Virgil van Dijk begint vandaag aan zijn vijftigste interland voor Oranje. De aanvoerder vormt in de eerste wedstrijd op het WK tegen Senegal het centrum van de defensie met genoemde Matthijs de Ligt en ook Nathan Aké van Manchester City.

De 31-jarige Van Dijk debuteerde op 10 oktober 2015 in de uitwedstrijd in de EK-kwalificatie tegen Kazachstan: 1-2. Georginio Wijnaldum en Wesley Sneijder maakten toen de doelpunten. De huidige assistent Danny Blind was destijds de bondscoach. Robin van Persie speelde die wedstrijd zijn honderdste interland.

Steven Bergwijn speelt tegen Senegal zijn 25ste wedstrijd voor Oranje en krijgt daarom van de KNVB een zilveren schaal, die hoort bij dat aantal duels. Bergwijn vormt tegen de Senegalezen de voorhoede met Vincent Janssen. Aké begint aan zijn dertigste interland en middenvelder Steven Berghuis aan zijn veertigste.

Geen One Love-band wegens gele kaart

De voetbalbonden van Nederland, Engeland, Wales, België, Denemarken, Duitsland en Zwitserland hebben in een gezamenlijk statement laten weten dat ze hun aanvoerders hebben gevraagd om de OneLove-band niet te dragen tijdens WK-wedstrijden. Eerder vandaag werd al bekendgemaakt dat Oranje-captain Virgil van Dijk later op dag de band niet zal dragen in het eerste duel met Senegal.

„De FIFA is heel duidelijk geweest dat het sportieve sancties zal opleggen als onze aanvoerders de band op het veld dragen. Als nationale bonden kunnen we onze spelers niet in een positie brengen waar ze mogelijk te maken krijgen met sportieve sancties, inclusief gele kaarten. Dus we hebben onze aanvoerders gevraagd om de armbanden niet te dragen tijdens WK-wedstrijden.”

„We waren bereid om boetes te betalen die normaal gesproken van toepassing zijn op overtredingen van kledingvoorschriften en hadden een sterk commitment om de band te dragen. We kunnen echter niet onze spelers in de situatie brengen dat ze mogelijk een kaart krijgen of zelfs gedwongen worden om het veld te verlaten.”



Record bij Oranje voor Louis van Gaal

Louis van Gaal kan vandaag bij het WK in Qatar een bijzonder record in handen krijgen. Als het Nederlands elftal de eerste groepswedstrijd van Senegal wint, is de 71-jarige Amsterdammer de bondscoach met de meeste zeges met Oranje achter zijn naam, namelijk 38.

Van Gaal deelt de eerste plek nu nog met Dick Advocaat. De 75-jarige Hagenaar had voor de 37 zeges 62 wedstrijden nodig, Van Gaal bereikte dat aantal na 58 interlands. Beide trainers waren in drie verschillende periodes bondscoach van Oranje. De Brit Bob Glendenning, bondscoach van 1923 tot 1940, is derde op de lijst met 36 overwinningen. Marco van Basten (35 zeges) en Bert van Marwijk (34) nemen respectievelijk de vierde en vijfde plek in.

Dat Van Gaal alleen aan kop kan komen, heeft hij ook te danken aan inspanningen van de KNVB. De bondscoach brak een jaar geleden, vlak voor het beslissende duel met Noorwegen (2-0) in de WK-kwalificatie, een heup na een valpartij bij het parkeren van zijn fiets. Hij volgde de wedstrijd daarom noodgedwongen in een rolstoel vanuit een skybox in De Kuip. Assistent Danny Blind was die dag officieel hoofdtrainer. „Later bleek dat dit op verzoek kon worden veranderd, waarop de KNVB heeft besloten dat te doen”, meldt de voetbalbond.