Dit kost het energieverbruik van je kerstboom in 2022

Anno 2022 zijn we ons bewuster van energieverbruik dan ooit. Maar hoe zit dat eigenlijk met de feestdagen? Hoeveel kost het om dit jaar een kerstboom te voorzien van verlichting voor een maandje? We pakken de rekenmachine erbij.

Sinterklaas is al in het land, wat betekent dat het binnen enkele weken tijd is om de kerstboom op te tuigen. De kerstlampjes uit de knoop halen, verlichting in de tuin ophangen, dat soort werk.

2022: het jaar van de energierekening

Dat doe je waarschijnlijk elk jaar, maar toch is 2022 net even anders dan de voorgaande jaren. Waar je eerder misschien niet eens stil stond bij stroomverbruik, is dat anno nu waarschijnlijk wel anders. In een jaar waarin de energieprijzen door het dak gaan en de overheid je vraagt je verwarming lager te zetten kijk je toch even anders tegen een fel verlichte kerstboom aan.

Of is dat niet nodig? Hoeveel stroom verbruikt een kerstboom überhaupt? Een beetje sfeer in huis is ook wat waard. Maar die afweging kun je pas maken wanneer je de feiten op tafel hebt. Gelukkig ben je niet de eerste die zich afvraagt wat voor impact de feestdagen op je energieverbruik hebben.

Kerstboom met LED-lampjes?

Ten eerste: het type kerstverlichting dat je gebruikt maakt al een groot verschil. Tegenwoordig worden er vooral LED-lampjes verkocht, die tot wel acht keer zo zuinig zijn als de klassieke halogeen/gloeilampjes. Sterker nog, gloeilampen mogen sinds 2012 niet eens meer in Nederland geproduceerd worden, maar de kans is groot dat je nog een oud snoer hebt liggen. Overweeg dan ook eens over te stappen op de modernere tech.

Oké, je hebt LED-verlichting. Maar hoeveel kost het dan om je kerstboom een maand lang te verlichten? Webwinkel Pet’s Place gaat er in een rekenvoorbeeld vanuit dat je dertig dagen lang een kerstboom in je woonkamer hebt staan. Zij rekenen met een anderhalve meter hoge boom, waarvan je de lampjes acht uur per dag aan hebt staan.

Rekensom: de prijs van kerst

Op het moment van schrijven bedraagt de prijs van stroom gemiddeld 0,89 euro per kWh. Ter vergelijking: in januari vorig jaar was dat nog 0,24 euro. Afhankelijk van je contract kan kerst dus flink duurder uitpakken dit jaar.

Terug naar je kerstboom. Als daarin LED-lampjes hangen met een vermogen van 6 Watt, wat gebruikelijk is, dan kom je na een snelle rekensom uit op een totaal prijskaartje van 1,33 euro voor je stroomverbruik: dan gaan we uit uit van honderd LED-lampjes. Een twee meter lange kerstboom heeft over het algemeen zo’n 320 LED-lampjes. Dan kom je uit op 5,39 euro.

En gloeilampjes dan?

Ja, LED-lampjes zijn qua aanschaf een stuk prijziger, maar vooral met de huidige energietarieven verdien je dat dus een stuk sneller terug. Ter vergelijking: honderd ouderwetse gloeilampjes voor in de kerstboom verbruiken in dezelfde periode voor zo’n 9,34 euro aan stroom, als we dezelfde variabelen gebruiken voor de rekensom. 320 lichtjes in een grotere kerstboom leveren dan een rekening van 29,90 euro op. Tja, dan is het prijskaartje van een nieuwe set LED-lampjes opeens niet zo schrikbarend meer.

Je merkt het al: LED is het woord van deze feestdagen. Zit je al in de LED-trein, dan is er qua energierekening weinig aan de hand. Gebruik je al decennia dezelfde lampjes voor je kerstverlichting? Dan is 2022 wellicht het jaar bij uitstek om daar verandering in te brengen. Check ook deze tips, waarmee je écht bespaart op energiekosten.