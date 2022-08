Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schaatskoppel Jutta Leerdam en Koen Verweij uit elkaar: ‘Niet meer de match’

Het leek zo’n powerkoppel: schaatsers Jutta Leerdam en Koen Verweij. Beiden gaan voor de winst, trainen keihard en genieten samen van het leven als topsporter, zo was ook te zien in hun eigen documentaire op Videoland. Toch werden er afgelopen tijd wat verontrustende berichten gepost op het juicekanaal van @lifeofyvonne.

Zo zou Koen regelmatig met andere dames afspreken, zonder dat Jutta daar van af wist. Afgelopen weekend werd Koen gespot in Haarlem waar hij met een blonde dame stond te zoenen. Yvonne Coldeweijer had daar de beelden van.

Jutta en Koen uit elkaar

Vandaag post Jutta dan ook een Story op Instagram waarin ze laat weten dat zij en Koen inderdaad, na een relatie van 5 jaar, uit elkaar zijn. „We zitten in verschillende fases van ons leven en we zijn niet meer de match die we ooit waren.” Wel sluit ze daar bericht positief af: „Let’s focus on the good things.”

Leerdam wil zich nu „volledig focussen op mijn carrière en de fijne mensen om me heen”. „Ik hoop dat men het laat rusten en mijn privacy hierin respecteert.

Ook Koen heeft van zich laten horen en hij benadrukt dat Jutta de keuze heeft gemaakt om de relatie te verbreken.

Documentaire richting de Olympische Spelen

In januari was het stel nog te zien in hun eigen documentaire ‘Koen en Jutta – Alles of niets’ op Videoland. RTL vertelde over de inhoud van de docu: „Naast het compleet afzien zijn er ook momenten voor ontspanning. Tijdens de familiebezoeken spreken ouders, broers en zussen openlijk over de impact die het schaatsleven van Koen en Jutta op hun familieleven heeft.” De blik in de docu was op de Olympische Spelen in China gericht. Eerst hing het erom of zij de Spelen wel zou halen, maar Jutta Leerdam kwam uiteindelijk thuis met een zilveren medaille.