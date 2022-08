Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

FC Utrecht haalt uit naar supporters na rellen rond Galgenwaard: ‘Absolute schande’

FC Utrecht baalt van de rellen die gisteren na de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur ontstonden rond Stadion Galgenwaard. De Utrechtse voetbalclub hoopt samen met het Openbaar Ministerie te achterhalen wie betrokken waren bij de rellen. Algemeen directeur Thijs van Es noemt het gedrag van de betrokken mensen een absolute schande.

De mobiele eenheid (ME) moest na afloop van de wedstrijd buiten het stadion ingrijpen om een confrontatie tussen supporters van de thuisclub en van Cambuur te voorkomen. De ME werd daarbij bekogeld met stenen. Een beveiliger van FC Utrecht raakte ook gewond en moest naar het ziekenhuis gebracht worden.

Vanmiddag verrichte de politie een eerste aanhouding. Een 27-jarige Utrechter is opgepakt vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij de rellen na afloop van de voetbalwedstrijd. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit en doet nog verder onderzoek. „Geweld tegen hulpverleners, stewards en politie wordt niet getolereerd”, zo meldt de politie.

‘Gedrag heeft niets met support te maken’

„Een absolute schande”, zo bestempelt Van Es het gedrag van een aantal mensen na afloop van de wedstrijd. „Ik noem het bewust geen supporters, want dit heeft in niets met support of onze club te maken. Veiligheidspersoneel en ME in onveiligheid brengen, terwijl zij er juist zijn om veiligheid voor eenieder in het stadion te waarborgen, is echt schandalig.”



Gisteren speelde FC Utrecht de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. De club kwam tijdens de thuiswedstrijd niet verder dan 0-0. „Het zou een feest moeten zijn, moeten voelen als thuiskomen”, zegt Van Es. „Maar het voelt nu als een valse start en dan druk ik me nog mild uit. We zijn geschokt en gaan samen optrekken met het Openbaar Ministerie om deze relschoppers, goed te zien op de beelden, hard te straffen.” FC Utrecht meldt in een verklaring al het beeldmateriaal beschikbaar te stellen aan het OM.

Burgemeester reageert op rellen rond stadion FC Utrecht

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht reageerde via Twitter ook op de rellen. „Gisteravond moest ik helaas de ME inzetten om supportersgeweld na afloop van de wedstrijd te beëindigen. Daarbij is een beveiliger van FC Utrecht zelfs afgevoerd naar het ziekenhuis. Dit geweld moet stoppen!! We zullen er alles aan doen om de daders op te sporen en te bestraffen.”



Tijdens een wedstrijd tussen FC Utrecht en Vitesse afgelopen februari ging het ook mis. Supporters gooiden meerdere keren met vuurwerk. Van Es drong toen aan op strengere regels rondom fouilleren. „Het is schandalig dat er wordt gegooid naar een hoek waar ook kinderen zitten. Het slaat helemaal nergens op”, zei de directeur toen.