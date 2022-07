Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Alleen maar lof voor Tim van Rijthoven: ‘Opperbaas’, ‘alle hulde’, ‘boom boom!’

Tim van Rijthoven gaat even rustig de tijd nemen om te beseffen wat hij de afgelopen weken heeft gepresteerd. Vanuit de hele wereld klinkt alleen maar lof voor de tennisser die plotseling zoveel successen boekt. Ook al verloor hij gisteren op Wimbledon van Novak Djokovic.

De nummer 104 van de wereld won vorige maand zeer verrassend het grastoernooi van Rosmalen. Hij versloeg in de finale ‘de man van 20 miljoen‘ Medvedev, die de volgende dag de nummer 1-positie op de tennisranglijst innam. Van Rijthoven verlengde zijn zegereeks op Wimbledon, waar hij het tot de vierde ronde wist te schoppen. De Brabander won in Engeland meer geld (220.000 euro) dan hij tot nu toe in zijn hele carrière bij elkaar had geslagen.

Van Rijthoven heeft even tijd nodig

„Het is allemaal zo snel gegaan, dus het zal wel even tijd kosten om alles te realiseren”, zei Van Rijthoven na een bemoedigend optreden tegen toernooi-favoriet Djokovic. De Serviër was met 6-2 4-6 6-1 6-2 te sterk. „Ik wil niet zeggen dat er een last mijn schouders gevallen is, maar er is wel een soort van opluchting. We kunnen nu even hergroeperen, een paar dagen rust nemen en kijken wat we de laatste weken nou gedaan hebben. En waar we nu staan en kijken naar de toekomst.”

Die toekomst ziet er „rooskleurig” uit, zo had Djokovic de 25-jarige Nederlander bij het net meegegeven. „Ik denk dat ik hier heel veel vertrouwen uit kan putten”, zei Van Rijthoven over het grasseizoen. „Ik heb een reeks van acht overwinningen neergezet en als Djokovic ervoor nodig is om mij te stoppen, dan kan ik daar veel uithalen.”



‘Come on Tim!’, schreeuwden de Britten

Van Rijthoven liet zich de afgelopen weken voor het eerst zien aan het grote publiek en de voorbije dagen werd hij omarmd door de Britse fans. „Come on Tim“, klonk het regelmatig over het Centre Court, ook met een knipoog naar Tim Henman, ooit de hoop van het Britse volk. „Ik had het idee dát het merendeel dat riep”, zei de Nederlander. „Ik hoop dat ik ze een mooi spektakel heb gegeven en dat mensen nog over deze wedstrijd gaan praten.”

Voor Van Rijthoven zit het grasseizoen er nog niet op, want over een week maakt hij nog zijn opwachting op het grastoernooi van Newport. Daar wordt hij vermoedelijk nog toegevoegd aan het hoofdtoernooi. De komende weken staat plaatsing voor de US Open in New York op het spel. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint op 29 augustus.

Lovende reacties op Tim van Rijthoven

Nederlandse tennisliefhebbers en plotselinge Tim van Rijthoven-fans leefden gisteravond volop mee. Zijn achtste finale werd uitgezonden door Eurosport en dat kon de sportzender merken. Gemiddeld 640.000 tv-kijkers volgende volgens stichting Kijkonderzoek de Wimbledon-partij, een hoog aantal voor de zender. Dat Van Rijthoven verloor van een van de beste tennissers ter wereld: ach. Er zijn, vanuit de wereld, alleen maar prachtige reacties op zijn succesverhaal.

Bijvoorbeeld van de Amerikaanse tennislegende John McEnroe, volgens mensen op Twitter.



Maar er klinkt veel meer en dat is amper samen te vatten. Een korte lofzang op Tim van Rijthoven:



"It is hard to believe how good this guy really is." Was getekend: John McEnroe #Wimbledon #vanrijthoven — Sonja Dahlmans (@SonjaDahlmans) July 3, 2022



#vanrijthoven #Wimbledon2022 Zeg me dat ik niet de enige ben die tegen de tv zit te schreeuwen KOM OP VAN RIJTHOVEN — Wybren 🌈 (@DerWybren) July 3, 2022



For a guy who made it into @Wimbledon on a wild card and is now facing down Djokovic, Dutch player Tim #VanRijthoven looks like the future of tennis! — Janet Shamlian (@JanetShamlian) July 3, 2022



Alle hulde aan deze man. Set pakken tegen de allergrootste. Bizar. #vanrijthoven #Wimbledon2022 pic.twitter.com/x3NqCC8JQ5 — David de Bruijn (@dmdebruijn) July 3, 2022



Eindelijk weer mooi en spannend tennis! Dankzij #vanrijthoven (na enkele jaren niet gekeken te hebben) zo spannend. — Bjanca (@BjancametJ) July 4, 2022



Boom, boom van Rijthoven. Wat een service!! Ik ban fan! Nu meer naar t net en aanvallen.#vanrijthoven — Ruud kempers (@RuudKempers) July 4, 2022



Met een wildcard de 4e ronde bereiken en dan een set afpakken van Novak Djokovic. Echt een topprestatie. We gaan nog veel van hem zien. #vanrijthoven — Michiel Tholenaar 🎸 (@Mitholenaar) July 3, 2022



Wat een heerlijke, leuke en normale gast. Hoop dat ie dit door kan zetten #vanrijthoven #Wimbledon2022 https://t.co/C9RtEzixHY — alex van der spek (@alexvanderspek) July 4, 2022

En dan moet die andere Nederlander vanavond nog, Botic van de Zandschulp. Ook zijn tegenstander is ‘niet de minste’… Rafael Nadal.