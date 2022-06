Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pickleball is de ‘snelst groeiende sport’ ter wereld: hier speel je het

Pickleball is enorm in populariteit aan het stijgen. Steeds meer mensen spelen deze combinatie van badminton, tafeltennis, padel en tennis. Ook in Nederland is de sport in opkomst.

Het klinkt als een ongeinspelletje dat een paar gasten even hebben verzonnen, maar niets is minder waar. Een paar mannen in 1965 uit Bainbridhe Island hebben het spel verzonnen voor hun kinderen. Nu is het wereldwijd een enorm groeiende racketsport. Volgens de Pickleball Australia Association zelfs de snelst groeiende sport.

Nog toegankelijker dan padel

Pickleball wordt steeds populairder, evenals het ontzettend vermakelijke padel. In het geval van deze tennissport is het veld een stuk kleiner en sta je dus bovenop elkaar. Dat maakt de sport ook socialer, aangezien je bij tennis en zelfs padel op een flinke afstand staat. Het maakt pickleball overigens ook intens. Snelle reflexen zijn een vereiste.

De sport is wat dat betreft te vergelijken met badminton en je kunt het natuurlijk één tegen één spelen of twee tegen twee. In tegenstelling tot tennis of badminton heb je echter een stevig racket zonder snaren. Zie het als beach-tennis, maar dan met regels en een net. In tegenstelling tot padel heb je geen omheining die je kunt gebruiken.

Pickleball-oorsprong

Zoals gezegd kwam de uitvinder al in 1965 met het idee. Mede-uitvinder Bill Bell kon namelijk niet de shuttle vinden voor een potje badminton. Daarom speelden ze maar een vorm van tafeltennis met rackets en ballen. Uiteindelijk maakten ze een grotere versie van tafeltennisrackets, trokken ze het badmintonnet lager en gebruikten ze een holle bal. Het bleek de creatie van pickleball.

Waar de naam vandaan komt, is onduidelijk. Men zegt dat het spel vernoemd is naar Pickles, de hond van Joel Pritchard, mede-uitvinder van pickleball. Anderen stellen dat de hond juist is vernoemd naar het spel. Het spel werd zo populair dat Pritchard en zijn vrienden het bedrijf Pickle Ball Inc in het leven riepen. Ook gingen ze eigen paddles maken en complete sets zodat iedereen de sport thuis konden spelen.

Pickleball spelen in Nederland

Nu verovert de sport eindelijk de wereld, en Nederland doet mee. Mocht je het willen uitproberen, er zijn een aantal velden in Nederland. Vooral in Amsterdam vind je banen, maar een veldje is in iedere sporthal op te zetten. Je kunt natuurlijk ook eens padel of juist zelfs HADO proberen.

Als er nog inspiratie nodig is, dan hier een paar heel intense potjes pickleball: