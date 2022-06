Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 topfilms en -series die in week 24 op Netflix verschenen

Het is enorm zonnig buiten, en dat is een prima reden om je gordijnen dicht te trekken. Ook afgelopen week kwamen er weer heerlijke films en series uit op Netflix.

Liefhebbers van sciencefiction hebben geluk deze week, want Spiderhead en Spriggan zijn nu op de streamservice te checken.

Films en series op Netflix in week 24

Verder in de top 5 nieuwe films en series op Netflix een komediespecial met Snoop Dogg, een documentaire over het internet en de veelbelovende serie You Don’t Know Me.

1. Spiderhead (Original Film)

In deze sciencefictionfilm, met Chris Hemsworth in de hoofdrol, worden gevangenen aangeboden om mee te doen aan medische experimenten. Op die manier kunnen ze hun straf verminderen. Een van die gevangenen (gespeeld door Miles Teller) test een drug waardoor je liefde gaat voelen. Hierdoor begint hij te twijfelen over zijn echte gevoelens. Prima Netflix-snack.

2. Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet (Original Documentaire)

Deze documentaire op Netflix gaat over complotten, fraude, geweld, moord. In eerste instantie is dat online. Maar wat er virtueel gebeurt, kan ineens wel heel erg echt worden, zeker op het internet, en dat heeft vergaande gevolgen. Zo gaat het in op ‘SWATTERS’, mensen die voor de grap of uit wraak een SWAT-team op iemand afsturen. En dat kan goed fout gaan.

3. Spriggan (Original Anime-serie)

Ook een puik staaltje anime tussen de nieuwe films en series op Netflix. Deze serie speelt zich af in de laatste jaren van Koude Oorlog, waarin mysterieuze artefacten op verschillende plekken op aarde worden gevonden. Hierdoor ontstaat een geheime oorlog tegen de ARCAM Corporation, die zichzelf heeft aangewezen als de bewaker van de artefacten.

4. You Don’t Know Me (Serie)

Een jonge man, gespeeld door Samuel Adewunmi, wordt beschuldigd van moord. Maar tijdens zijn rechtszaak vertelt hij een heel bijzonder verhaal.

5. Snoop Dogg’s F*cn Around Comedy Special (Original Comedy Special)

In deze komediespecial van Netflix is Snoop Dogg de host. Daarnaast komen ook er goede vrienden van hem het podium op, waaronder Kevin Hart en Katt Williams.