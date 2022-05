Dubbele winst: hockeysters en Max Verstappen winnen prijzen

Feest voor liefhebbers van de racesport: Max Verstappen heeft de Grote prijs van Spanje te pakken. Maar de bekende autocoureur is niet de enige die reden heeft om een feestje te vieren. De hockeysters van Den Bosch zijn namelijk Nederlands kampioen geworden.

Frédérique Matla heeft de hockeysters van SCHC aan de 21e landstitel geholpen. De topschutter schoot een halve minuut voor het einde van het derde duel met SCHC raak uit een strafcorner. Daarmee werd het 2-1 voor de thuisploeg en was de tweestrijd beslist.

Hockeysters voor het eerst Nederlands kampioen

Kort voor tijd miste Matla nog uit een strafcorner, niet veel later was het dan toch raak en kon het feest in Den Bosch alsnog beginnen. Tegelijkertijd nam de hockeyclub afscheid van drie vaste spelers: Lidewij Welten, Margot van Geffen en Marloes Keetels. „Deze is ook voor hen, ze hebben heel veel gedaan voor hockeyend Nederland”, zei Matla bij de NOS. Welten vertrekt naar Kampong, Van Geffen naar HGC terwijl Keetels stopt.

„We zijn supertrots op deze titel, de ontlading was supergroot”, keek Matla terug. „We moesten vandaag een tandje erbij zetten. Het is spannend geweest. Ik heb het publiek hier nog nooit zo uitgelaten gezien.”

Het is de 21ste keer dat de hockeysters van SCHC Nederlands kampioen zijn geworden.

Winst Max Verstappen