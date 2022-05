Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 heerlijke nieuwe films en series op Netflix die je sinds week 20 streamt

Lekker weer of niet, er verschenen afgelopen week weer een paar heerlijke films en series op Netflix. Van onderbroekenlol en dubieuze stunts tot serieuze, aangrijpende verhalen over duistere chatrooms.

Daarnaast nog een dikke aanrader voor Netflix-abonnees die de horizon willen verbreden met korte verhalen die zijn gemaakt door ’s werelds allerbeste animatiemakers.

Nieuwe films en series op Netflix in week 20

Bovenaan de lijst met films en series een nostalgische film met stuntmannen op leeftijd die nog één keer alles uit de kast trekken om het publiek flink te shockeren.

1. Jackass Forever (Original Film)

De mannen van Jackass zijn inmiddels van middelbare leeftijd en aan de koppies te zien is er duidelijk wat meer angst ingeslopen met de jaren. Jackass Forever is de perfecte cocktail voor kijkers die niet te veel plaatsvervangende schaamte kennen én niet terugdeinzen voor een overdosis aan mannelijk geslacht. De film is tevens de laatste kans voor stuntman Ehren McGhehey om zijn bijnaam ‘Danger Ehren’ eindelijk écht te verdienen. En geloof me, Ehren zet ‘behoorlijk’ wat op het spel in deze film.

2. F*ck de Liefde 2 (Original Film)

De liefde, het kan zo mooi zijn soms, vooral in films en series. En soms ook niet. Op die wrede momenten, wanneer het voelt alsof iemand op je tikker is gaan staan, ben je er even helemaal klaar mee. Zo ook in deze romantische komedie, met Yolanthe Cabau en Géza Weisz in de hoofdrollen. F*uck de liefde is een heerlijke Nederlandse romcom die de kijker ook meeneemt naar Ibiza. Zou het dan toch nog goed komen in deel 2? Wij gingen in gesprek met hoofdrolspelers.

3. Love, Death & Robots seizoen 3 (Original Serie)

Dan onze favoriet onder de nieuwe films en series van afgelopen week. Love, Death & Robots is een verzameling geanimeerde korte verhalen, in elkaar geknutseld door de allerbeste animatiemakers. Diverse genres komen voorbij, van sciencefiction en horror tot komedie. De serie biedt een unieke kijkervaring en is zeer goed beoordeeld op IMDb. Seizoen 3 is wederom briljant.

4. Cyber Hell: Exposing an Internet Horror (Original docu)

We pakken meteen door met een andere onheilspellende titel. Deze week ook een interessante Netflix-documentaire in de lijst met nieuwe films en series. Cyber Hell vertelt een ijzingwekkend verhaal uit Zuid-Korea, dat al onze internetangsten bevestigt. De documentaire laat namelijk zien hoe meisjes en vrouwen worden gedwongen om expliciete afbeeldingen en video’s van zichzelf te uploaden naar de beruchte ‘Nth room’ chatroom. In deze Netflix-docu delen slachtoffers hun vreselijke ervaringen, maar volgen we ook journalisten en cybercrime-politie tijdens een klopjacht naar de personen achter de chatroom.

5. Vampire in the Garden (Original anime)

De lijst met films en series is natuurlijk niet compleet zonder een lekkere anime-serie. Vampire in the Garden speelt zich af in de toekomst waar mensen bijna compleet zijn uitgeroeid door vampiers. Is er dan geen ruimte voor co-existentie? Vampierjager Momo en vampierkoning Fine gaan op zoek naar een oplossing.

