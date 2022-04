Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek op Ajax-trainer Ten Hag na opmerkingen over bekerwinst PSV

PSV won gisteren in een uitverkochte Kuip met 2-1 van Ajax, wat de Eindhovense club de beker opleverde. Door twee keer te scoren in de eerste vijf minuten na rust, is de beker nu voor de tiende keer in handen van PSV. Op social media zijn PSV-supporters uitzinnig van vreugde, maar er klinkt ook kritiek. Vooral Erik ten Hag, de trainer van Ajax, krijgt ervan langs.

Ten Hag zou namelijk onsportief hebben gereageerd op het verlies van ‘zijn’ Ajax. „Het leek wel of we niet mochten winnen”, zei de trainer na de winst van PSV. „Echt alles zat tegen. We kregen het gevoel dat we tegen meer dan elf spelers voetbalden.”

Op social media zeggen supporters dat PSV inderdaad met meer dan elf spelers voetbalde. „Wij als supporters hebben 90 minuten onze club toegezongen. Hopelijk heeft de andere club die aanwezig was goed gekeken”, klinkt het. Wel gaf Ten Hag (die we onlangs zagen als klein jongetje in een docu over Johan Cruijff) nog uitleg over die opmerking:



Aantal Ajacieden geërgerd (fan met pen, ja natuurlijk). Ten Hag zei letterlijk in de persco dat Ajax tegen meer dan 11 spelers speelde. Ik heb hem gevraagd wat hij daarmee bedoelde. Hij gaf aan dat het krachten en machten waren en NIET de arbitrage. En ja, zo is het exact gezegd. — Rik Elfrink (@RikElfrink) April 17, 2022



Volgens Ten Hag speelde #PSV met meer dan 11 man! Dat klopt Erik, want wij als supporters hebben 90 min onze club toegezongen 😉 hopelijk heeft de andere club die aanwezig was goed gekeken 😅#psvaja pic.twitter.com/9W49w5YI8j — 👨🏻‍🔧trust me I'm an Engineer👨🏻‍🔧 (@_TheEngineer86_) April 18, 2022

Erik ten Hag ‘niet sportief’ na verlies Ajax

„We hadden bij een stand van 0-0 een strafschop moeten krijgen”, zei Ten Hag over een overtreding van Joey Veerman op Dusan Tadic. „Vervolgens maakt Mazraoui de 2-0, maar wordt dat doelpunt weer afgekeurd omdat Tadic in een heel vroeg stadium buitenspel stond. Ik weet niet of die regel daarvoor is bedoeld. Dan maakt Klaassen de 2-2, maar staat Brobbey weer met een half voetje buitenspel. Even later schiet Tadic weer op de paal. Het mocht echt niet zo zijn.”

Ten Hag is echter niet bang dat de verloren finale voor zijn ploeg ook gaat doorwerken in de titelrace. Ajax verdedigt in de laatste vijf speelronden van de Eredivisie een voorsprong van 4 punten op PSV. „We hebben genoeg karakter om die voorsprong niet weg te geven”, zei Ten Hag. „Maar we zullen het wel beter moeten doen dan in de eerste 5 minuten van de tweede helft van deze finale. We geven deze finale in 5 minuten weg. Wie had dat gedacht in de rust? Want ik vond ons echt veel beter.”



Zelfs de trainer van Ajax is al net zo respectloos als de club waar hij werkzaam is. Beste #eriktenhag, de club die de overwinning heeft verdiend heeft hem ook gewonnen #bekerfinale #psvaja — Hans Twigt (@twigthans) April 17, 2022



#ajapsv ‘Er had maar één ploeg moeten winnen en dat was Ajax’, reageert Ten Hag. Ze leren het niet daar in #Amsterdam. Geen respect voor tegenstanders, geen respect voor terechte bekerwinnaar #PSV — Adri Vermaat (@rechtsbuiten) April 17, 2022

PSV wint beker

PSV gaat er dus met de winst vandoor, maar volgens Ten Hag had er maar één club moeten winnen, „en dat is Ajax”. Vooral die opmerking valt verkeerd bij supporters. Zo delen sommigen de statistieken van de wedstrijd, waaruit blijkt dat PSV toch echt beter speelde dan de Amsterdamse club. Ajax had de bal weliswaar meer in bezit, maar PSV schoot bijvoorbeeld meer op doel.



Erik ten Hag: “Er had maar één ploeg met de beker mogen staan en dat was Ajax" #psvaja pic.twitter.com/MQRGCteLbg — Frank Beenen (@MrFrankLegs) April 17, 2022

Ook noemen velen Ten Hag „respectloos”. Zo schrijft een supporter: „Ten Hag zegt dat Ajax de overwinning verdiende. Hij zegt het gewoon echt. Zijn rare/onrealistische uitspraken en vage wissels zorgen ervoor dat ik het misschien niet eens zo erg vind dat hij weggaat.”

Een greep uit de reacties:



Ten Hag laat precies zien waarom meer dan de helft van Nederland zo’n hekel heeft aan de club uit de hoofdstad. Als zij verliezen ligt het altijd aan hunzelf en nooit aan de tegenstander. #ajaPSV — BombArie (@BombArieNL) April 17, 2022



Erik Ten Hag heeft het over "machten en krachten" waardoor Ajax heeft verloren zonder dat te verduidelijken. Wederom valt hij hiermee door de mand en toont hij zich een slecht verliezer. PSV heeft op karakter en dus mentaliteit gewonnen. Dat zijn de feiten Erik. #studiovoetbal — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 / 💙 🇺🇦🌻💛 (@marcelbar8) April 17, 2022



