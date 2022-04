Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom is wonen in volkswijk ongezond? ‘Zak XL-friet is goedkoper dan groente’

Wonen in een volkswijk kan iemand maar liefst veertien levensjaren kosten. Mensen die daar opgroeien worden eerder ziek dan in andere wijken van slechts een paar kilometer verderop. Hoe dat kan? Volkswijkbewoner Tony van der Beek legde bij Jinek uit waarom hij op zijn 41e in een scootmobiel zit.

Sommige kijkers uiten hun kritiek op zijn ongezonde levensstijl, maar volgens anderen is het allemaal niet zo zwart-wit.

Bij Jinek vertelt Antoinette Hertsenberg over haar nieuwe programma Beter! waarin ze volkswijken en de ongezonde levensstijl daar onder de loep neemt. „Hier drinken ze bier en in een duurdere wijk drinken ze whisky”, „Wij roken bijna dertig sigaretten op een dag, per persoon” en „Ik heb weinig gezien dat er komkommer en tomaat op tafel liggen”, klinken reacties uit de wijk Voorstad in Deventer.



Kijk nu al uit naar het sociologische televisie hoogtepunt. Expeditie Volkswijk, vol stigma’s uiteraard. Pfff. #jinek — Eliza (@jesuiseliez) April 21, 2022

Tony van der Beek en zijn ongezonde levensstijl in volkswijk

Van der Beek woont in deze typische volkswijk. Hij omschrijft zijn buurtje als een familie met het ‘ons kent ons’-gevoel. Hij is vader van een zoontje, maar rijdt ook in een scootmobiel. Trombose in zijn longen en been zijn daar de reden voor. „Ik ga gewoon altijd weer aan de slag”, terwijl hij naar eigen zeggen rustiger aan moest doen. De wijk staat vol met scootmobiels. Want, zoals Van der Beek uitlegt, een scootmobiel wordt wel vergoed, een fiets niet. Hoe een dag van deze Voorstad-bewoner eruitziet? Een biertje en een borreltje op het terras aan het begin van de dag. Ook ziet de kijker een sigaretje hier en daar en eten deed hij pas rond half vijf ‘s middags. ‘s Avonds ging de frituur aan.



Goed hoor dat het bij #Jinek gaat over ongezonde leefstijl, armoede en opvoeding. Veel respect dat de man op tv komt vertellen. De arrogantie, de hoogmoed, van veel Twitteraars is stuitend. Wat kijken ze graag op deze man neer. Bah bah bah — Dees (@caseofdees) April 21, 2022



#Jinek Deze man Tonny uit #Voorstad is een sympathieke man.

Was een leuk gesprek met deze vrijwilliger bij voetbalclub #GoAheadEagles pic.twitter.com/Rx7oPfHCko — Sjaak Janse (@janse_sjaak) April 21, 2022

‘Gezond leven kost veel geld’, Jinek reageert kritisch

Van der Beek legt uit dat het moeilijk is om gezond te leven van het budget van de gemiddelde volkswijk-bewoner. Gezond koken kost volgens hem „ontzettend veel geld”. Jinek haakt daarop in en benadrukt dat „roken en bier” ook geld kosten.

Een gemiddelde Nederlander begint op 71-jarige leeftijd te kwakkelen, bij iemand uit een volkswijk begint dat al op 57-jarige leeftijd. In de volkswijk heeft 66 procent overgewicht, tegenover het landelijk gemiddelde van 51 procent van de Nederlanders.



De conclusie is dat gezond voedsel te duur is. #jinek — Anna 🇳🇱 🇷🇺Анна ☦️ (@Lampje87) April 21, 2022

Antoinette Hertsenberg vindt dat samenleving iets moet doen

Hoe dit allemaal kan? Volgens Hertsenberg komt dit door verschillende factoren. Zo noemt ze de veelvoorkomende „praktische opleidingen” en „lagere salarissen of uitkeringen” op. Ook de stress door geld en instanties spelen volgens haar een rol. Daarnaast wordt volgens haar veel bewoners niet aangeleerd wat een „gezond voedingspatroon is” en dat bewegen belangrijk is.

Volgens de presentatrice moet men niet onderschatten waar deze mensen vandaan komen. Want een pak frikadellen of grote zak XL-friet is nu eenmaal goedkoper dan groente. Zij kaart de schrijnende situatie in Nederland aan: „De vrije markt die mensen bestookt met goedkope producten met veel suiker en veel bewerkt voedsel.” En zij vraagt zich af waarom de overheid voedselbanken geen fruit en verse groenten geeft. Maar er moet volgens Hertsenberg meer gebeuren in de samenleving. „Gezonde lunch op basisscholen, voedingsleer op scholen en gemeentes iets laten doen tegen fastfoodketens.”



Een programma maken over een echte Deventerse volkswijk en wie nodigen ze uit? Een onverstaanbare limbo met ADHD en een alcoholprobleem..🤦🏼‍♀️ #jinek — Astrid (@Stridje65) April 21, 2022

Beter! is vanaf maandag 25 april om 21.25 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1

