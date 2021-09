Dagaanbieders als Koopjedeal vaak niet goedkoper; deze marketingtrucs schuilen erachter

Wie wel eens websites als Koopjedeal, iBOOD of Social Deal bezoekt vanwege de kortingen, doet er goed aan de aanbieding nog eens te vergelijken met andere webwinkels. Dat meldt de Consumentenbond vandaag. De bond kwam erachter dat de ‘koopjes’ van dagaanbieders ergens anders vaak voor hetzelfde of zelfs een lager bedrag te koop staan. „Prijstechnisch zijn het vaak helemaal niet zulke goede deals”, concludeert de consumentenvereniging.

Met marketingtrucs en slogans als ‘Altijd de beste deal’ en ‘Hoogste korting op topmerken’ proberen dagaanbieders consumenten over te halen tot een aankoop. Een klok die terugloopt vanaf 24 uur, doorgestreepte ‘van’-prijzen en de vermelding hoeveel stuks er nog op voorraad zijn. Het zijn allemaal trucs van deze aanbieders om de druk bij consumenten op te voeren, zegt consumentenpsycholoog Patrick Wessels.

Dat hun methodes werken, blijkt wel uit het feit dat er steeds meer van dit soort websites als Koopjedeal, Social Deal en OneDayOnly bijkomen. „Er zijn er nu inderdaad een stuk meer dan een paar jaar terug”, heeft hij het idee. En de kortingspercentages lijken alsmaar hoger te worden. „Probeer consumenten nog maar eens te verleiden met een korting van 20 procent. Dat lukt echt niet meer.”

Consumentenbond: ‘Koopjes vaak een wassen neus’

De Consumentenbond onderzocht honderd koopjes van de tien meest gebruikte dagdealsites. Daaruit bleek in 62 gevallen de aanbieding helemaal geen koopje: de prijs was gelijk of zelfs hoger dan bij andere webwinkels. „Een wassen neus.”

Toch wekken de websites wel de indruk dat ze goedkopere producten aanbieden, bijvoorbeeld door dikke strepen door prijzen en hoge kortingspercentages. „Door hun kortingen op deze manier te benadrukken, zeggen ze in feite: als je dit nu niet doet, dan ben je een dief van je eigen portemonnee”, zegt Wessels.

Het helpt dat het bij de aanbiedingen vaak om producten of diensten gaat die consumenten niet zo goed kennen. „Mensen hebben daardoor niet echt een referentiekader wat je er normaal voor betaalt. Zó’n hoge korting? Dan moet het wel de moeite waard zijn, denk je dan.”

De slimste marketingtrucs van dagaanbieders

De ‘slimste’ truc die dit soort websites toepassen is het creëren van schaarste in tijd en aantallen. Zo gebruiken bijna alle dagaanbieders een tikkende klok. „Je moet er snel bij zijn, denk je dan. In combinatie met schaarste in aantallen – door te vermelden hoeveel producten er nog over zijn – zorg je ervoor dat mensen een overhaaste beslissing maken.”

Als voorbeeld noemt hij Black Friday. Daar kun je goed zien hoe dat soms uit de hand kan lopen. Veel mensen hebben het idee dat als ze er niet snel genoeg bij zijn, anderen er met de aanbieding vandoor gaan. Die concurrentie onderling creëert soms agressieve situaties. „Kijk de filmpjes er maar op na. Alhoewel dit zich nu voornamelijk online afspeelt, blijven de principes gelijk.”

Tips om toch een goede deal te scoren

Volgens de Consumentenbond schort er van alles aan de verkooptrucs van de sites. De aanbiedingen worden overdreven en de 24-uursaanbiedingen duren vaak helemaal geen 24 uur, maar langer. Overhaast beslissen tot een koop is dus niet nodig. „Laat je niet opjutten. Bij zeven van de tien websites waren alle onderzochte aanbiedingen na één week nog steeds geldig”, aldus de Consumentenbond.

Toch kun je af en toe wel goede deals scoren, zegt de bond. Maar dan moet je met een aantal zaken rekening houden. „Probeer de aanbiedingen altijd te vergelijken bij andere aanbieders, ook al kan dat lastig zijn omdat je van sommige producten weinig specificaties krijgt. Neem daarnaast de vermelde hoge kortingspercentages met een korreltje zout, omdat de van-prijs niet altijd klopt. En: houd rekening met de bezorg- en retourkosten, die kunnen flink oplopen.”