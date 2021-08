O.J. Simpson vertoont zich niet meer in Los Angeles: ‘Bang om echte moordenaar tegen te komen’

In een recent interview met The Athletic heeft O.J. Simpson laten weten dat hij liever niet meer in Los Angeles komt. Reden is ‘dat hij daar de echte moordenaar van zijn ex-vrouw Nicole en Ron Goldman’ tegen zou kunnen komen.

In het interview met The Athletic wordt uitgebreid gesproken met O.J. Simpson, die in 1995 na ‘het proces van de eeuw’ werd vrijgesproken van de moord op Nicole en Ron Goldman. Het koppel woonde in het huis waar Simpson eerder met Nicole woonde. Op 12 juni 1994 werden Nicole – die in 1992 uit elkaar ging met O.J. Simpson, en Ronald Goldman dood aangetroffen in dat huis. De kinderen van Simpson en Nicole lagen boven te slapen.

Hoofdverdachte: O.J. Simpson

O.J. Simpson was hoofdverdachte; hij zou zijn ex-vrouw en diens man uit jaloezie hebben vermoord. De aanklagers lieten onder andere een telefoontje van Nicole aan de alarmcentrale horen, waarin ze verklaarde bang te zijn dat hij haar iets aan zou doen. Ook werd er DNA van Simpson gevonden, evenals een schoenafdruk die op de plaats van het misdrijf werd aangetroffen.

Hoewel al het bewijsmateriaal naar O.J. Simpson wees, werd hij in 1995 toch vrijgesproken.De advocaten zeiden in de verdediging dat hij het slachtoffer was geworden van fraude van de politie. Zij zouden bewijsmateriaal dat naar Simpson linkte op de plaats van delict hebben neergelegd. Ook meenden de advocaten dat het hier ging om beschuldigingen uit racisme, omdat de leider van het onderzoek naar deze moorden, Mark Fuhrman, in gevonden opnames het woord ‘nigger’ gebruikte.

Handschoen-incident

Een steuntje in de rug voor zijn vrijspraak was het beroemde ‘handschoen-incident’. Op de plaats delict was een handschoen aangetroffen, die Simpson tijdens de rechtszaak werd verzocht om aan te trekken. Zijn advocaat, Johnnie Cochrane, sprak hier de legendarische woorden: „If the glove doesn’t fit, you must acquit”, (als de handschoen niet past, moet je vrijspreken). De handschoen bleek te klein. Dat kon komen omdat deze over een latex-handschoen gedragen moest worden. Bovendien bleek Simpson zijn medicatie tegen artritis destijds te slikken. Zijn vroegere manager verklaarde later in een aflevering van Dr. Phil, dat hij Simpson destijds raad gaf om zijn medicijnen niet te nemen. Op die manier zouden zijn handen opzwellen.

Wel verantwoordelijk voor de moord

In een rechtszaak die de nabestaanden van Nicole en Ron aanspanden tegen Simpson, werd hij drie jaar later wél verantwoordelijk gehouden voor de moorden en kregen de families miljoenen dollars aan schadevergoedingen toegewezen. De oud-footballspeler en voormalig acteur heeft echter altijd volgehouden dat hij onschuldig is. Hij noemt zichzelf in het interview met The Athletic dan ook een ‘good guy’, hoewel hij in 2008 schuldig werd bevonden aan ontvoering, vuurwapengebruik en mishandeling in een andere zaak. Hij werd dat jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 33 jaar, met de mogelijkheid om na negen jaar vrij te komen, wat in 2017 ook gebeurde vanwege goed gedrag.

„Die zaak in L.A.; helaas geloven sommige mensen iets nog steeds ten onrechte, maar ik heb het achter me gelaten”, vertelt O.J. Simpson in het interview. „Ik ben er geen ander mens door geworden. Een tijdlang wel, ik was een tijd erg kwaad, maar ik behandel iedereen zoals ik ook behandeld wil worden.”

Toch zegt de 74-jarige Simpson dat hij geen voet meer in zijn oude woonplaats wil zetten. „Ik heb moeite met L.A. Mensen zullen denken dat ik dit zeg met een bijbedoeling, maar ik kan daar zomaar naast degene zitten die het heeft gedaan. Ik heb echt geen idee wie het heeft gedaan.”